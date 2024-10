Temptation Island 2024 anticipazioni: Alfred e Sofia escono insieme nella prossima puntata

C’è grande attesa per la prossima puntata di Temptation Island 2024, che andrà in onda martedì 8 ottobre 2024, in cui ci sarà il falò di confronto tra Anna e Alfred che si preannuncia infuocato, un vero e proprio scontro tra i due. Anna, infatti, in tutte queste puntate ha visto video su video del suo fidanzato Alfred sempre più vicino alla single Sofia. La sintonia tra i due è cresciuta a tal punto da sfociare in un vero e proprio flirt, tra i due è scoccato un bacio e dopo il tradimento di Alfred, Anna ha immediatamente richiesto il falò di confronto. In attesa di scoprire cosa succederà, però, in queste ore sono trapelate anticipazioni e segnalazioni.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di una follower che, senza nessuna sorpresa per nessuno, le ha spifferato che Alfred e Sofia usciranno insieme da Temptation Island 2024, del resto lo stesso Ekhator aveva anche lui richiesto il falò ad Anna proprio per mettere le cose in chiaro, rivelarle i suoi sentimenti per Sofia e l’intenzione di chiudere la loro relazione. “Ho degli amici in comune con Sofia, e si…Lei è uscita dalla trasmissione con Alfred…” riporta la segnalazione di Deianira.

Alfred e la single Sofia: è già finita dopo Temptation Island 2024? Segnalazione bomba

E non è tutto perché l’utente in questione non solo ha rivelato che Alfred ed Anna si sono lasciati a Temptation Island 2024 e che lui è uscito direttamente con la single Sofia ma che anche la storia d’amore tra Ekhator e la tentatrice è finita prima di iniziare. Sul profilo dell’esperta di gossip si legge: “Sofia ora si sente e si vede con un mio amico con cui si frequentava prima di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia…” Ed in conclusione non è mancata una frecciata ad entrambi: “Mi fa piacere perché per come si è comportato Alfred ha trovato una peggio di lui.”