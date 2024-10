Tradimento di Alfred a Temptation Island 2024, scatta il bacio con Sofia: Anna senza parole: “È uno schifo”

A Temptation Island 2024 è tempo della coppia formata da Anna ed Alfred. Nel pinnettu per Anna c’è l’ennesimo video in cui il suo fidanzato si lascia andare con la single Sofia. Già nella scorsa puntata non erano mancati momenti hot, sguardi complici e persino palpatine nelle parti intime tra la single ed il fidanzato ed anche questa volta per Anna ci sono dei video che non lasciano spazio a dubbi.

I due si trovano entrambi sdraiati sulla stessa sedia a sembra proprio che tra Alfred e Sofia scatta il bacio. Tradimento di Alfred ad Anna a Temptation Island 2024? Dopo l’ennesimo video del suo fidanzato Alfred che flirta con la single Sofia è rimasta scioccata e senza parole. A parlare sono state le altre fidanzate come Diandra che le ha consigliato di calmarsi e riflettersi. A questo punto Anna scoppia a piangere: “È uno schifo non posso vedere sempre queste immagini, anche il ‘sei bellissima’ pesa.” Tuttavia per la giovane i video del suo fidanzato non sono finiti.

Sofia si è mostrata delusa da Alfred: “Io il giocherello tuo non lo faccio. Mi hai scritto tre volte sulle sabbia che anche fuori da qua saresti frenato.” “Ma come ti fai trattare sei un cretino senza dignità.” è stato il commento pieno di rabbia di Anna. A Temptation Island 2024, Alfred confessa a Sofia i suoi sentimenti: “A me tu mi piaci con Anna non mi sarei mai comportato così.” Le immagini hot tra Alfred e Sofia sconvolgono a tal punto Anna che non ha parole.

C’è un colpo di scena finale a Temptation Island 2024, Alfred capisce i suoi reali sentimenti e si dichiara a Sofia, la porta fuori a cena e tra smancerie e romanticherie si dichiara a lei: “Ho capito che mi piaci ed ho già fatto la mia scelta. Voglio stare con te” E non è tutto perché alla fine scatta un bacio tra Alfred e Sofia in maniera plateale tanto che Anna urla a gran voce il falò di confronto dopo aver assistito in diretta televisiva al tradimento di Alfred.