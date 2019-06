Alghero, migrante aggredito in strada/ Si batte la pista dell’odio razziale

Un migrante è stato aggredito nelle scorse ore in quel di Alghero, nota località della Sardegna. In base a quanto riportato in queste ultime ore dal sito online de L’Unione Sarda, l’aggressione sarebbe avvenuta ieri sera, precisamente a Fertilia, una frazione della cittadina di cui sopra. La vittima è un ragazzo di 27 anni di origini senegalesi, che è stato malmenato da due persone mentre si trovava in strada. Pare che il giovane sia stato picchiato con calci e pugni, e poi lasciato a terra esamine. Il ragazzo stava circolando in bicicletta quando un’automobile l’ha costretto a fermarsi; a quel punto sono scesi dal mezzo i due aggressori che hanno poi iniziato a picchiare il malcapitato senza alcun apparente motivo. I delinquenti si sono poi dati alla macchia, mentre il ragazzo è stato successivamente soccorso da un amico e da alcuni clienti di un bar che hanno assistito al pestaggio.

ALGHERO, MIGRANTE AGGREDITO IN STRADA

Subito dopo sono stati chiamati il 118 e i carabinieri, che hanno successivamente portato il giovane presso l’ospedale più vicino, e avviato le indagini per cercare di risalire al presunto responsabile. Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha commentato così l’accaduto: «L’aggressione di stampo razzista avvenuta ad Alghero nei confronti di un giovane ospite del centro di accoglienza Vel Marí non interrompe minimamente il percorso di inclusione in atto nella comunità algherese, semmai rafforza la volontà di proseguire nel progetto virtuoso di integrazione e di solidarietà. Sono gesti e atti – ha aggiunto il primo cittadino – assolutamente estranei ai valori della nostra comunità. Siamo certi che gli inquirenti giungeranno quanto prima ad individuare gli autori dell’atto. Mi recherò nel primo pomeriggio ad incontrare il giovane e la comunità del Vel Marì per esprimere solidarietà e vicinanza da parte di tutti gli algheresi». Come specificato già dal sindaco, la prima pista battuta è quella dell’aggressione a sfondo razzista, anche per il modus operandi e per l’apparente inutile motivo del pestaggio. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati delle telecamere della zona.

