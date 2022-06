Ali, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis?/ Matrimonio dopo l’Isola? “Mi ha fatto innamorare”

Chi è la misteriosa fidanzata di Nicolas Vaporidis? L’indizio

Ali è la fidanzata di Nicolas Vaporidis. L’attore non si è sbottonato molto sulla sua situazione sentimentale all’Isola dei Famosi anche se ha rivelato di essere innamorato. Nicolas ha una fidanzata a Londra ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla identità della ragazza allo scopo di tutelarla. Nicolas Vaporidis durante una puntata dell’Isola dei Famosi ha però confessato: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”. Riguardo Ali non si alcuna informazione anche se un dettaglio non è passato inosservato. Nel corso di una diretta Ilary Blasi aveva scherzato sul colore dei capelli della ragazza rivelando: “Una bugia bionda”.

Spulciando sul profilo Instagram di Nicolas Vaporidis, ci sarebbe tra i follower proprio una ragazza dai capelli biondi di nome Ali. La ragazza però ha il profilo privato su Instagram e probabilmente non desidera avere visibilità. Nicolas però è rimasto ammaliato dalla sua bellezza e ha confidato: “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”.

Ali spedisce una lettera a Nicolas Vaporidis: “Sei sempre nei miei pensieri e…”

Ali ha spedito una lettera a Nicolas Vaporidis in una delle scorse puntate dell’Isola dei Famosi. La ragazza aveva scritto di tifare per lui e di volerlo vedere tra i vincitori. Ali aveva espresso il suo desiderio di riabbracciarlo: “Caro Nicolas, prima di tutto volevo dirti che sto bene. Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’isola, ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: “be water, my friend”. Vai avanti così, primo perché quella bandata ti sta troppo bene e secondo perché sei davvero te. Goditi il più che puoi quel mare e la vista dalla tua cima segreta di Cajo Cochino, prima di tornare in questa megalopoli, nel frattempo sai che ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l’ora del momento in cui ci rivedremo e potrò finalmente abbracciarti. Ti mando un bacio più di uno, e un abbraccio forte forte”.

