Nicolas Vaporidis vincitore dell’Isola dei Famosi 2022?/ Il pubblico approva e lui…

Nicolas Vaporidis verso la vittoria all’Isola dei Famosi 2022?

Con il ritiro di Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis è considerato il grande favorito per la vittoria dell’Isola dei Famosi 2022. In tre mesi, l’attore ha conquistato l’affetto del pubblico che, inizialmente, non aveva capito il suo carattere. Giunto in Honduras, molti naufraghi, ma anche Vladimir Luxuria con cui si è scontrato all’inizio del reality, lo consideravano un “fighettino” che, tuttavia, giorno dopo giorno, ha tirato fuori il proprio carattere. Nicolas è immediatamente diventato un punto di riferimento per gli altri naufraghi discutendo con i compagni di fronte a gesti che non condivideva.

Schietto e diretto, Nicolas è diventato uno dei concorrenti più amati dal pubblico e, complice la sua amicizia con Edoardo Tavassi, ha tirato fuori la parte più profonda e giocherellona del suo carattere. Oggi, anche i bookmakers sono dalla sua parte e, ad un passo dalla finalissima, Nicolas che dopo lo straordinario successo ottenuto con il film “Notte prima degli esami” si è reinventato aprendo un ristorante di cucina romana a Roma.

Nicolas Vaporidis è stato un vero naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 e qualora dovesse essere il vincitore, metterebbe d’accordo gran parte del pubblico, In Honduras dove è arrivato dichiarandosi single, l’attore ha ammesso di aver da poco ritrovato l’amore con una ragazza di nome Ali di cui, tuttavia, non ha svelato ulteriori dettagli per proteggerla.

Facendo un bilancio della sua avventura in Honduras, Nicolas, in attesa di scoprire se sarà effettivamente il vincitore, ha ammesso: “Se non avessi accettato mi sarei pentito tutta la vita. Sono diventato più profondo, sì più vecchio, ma anche più leggero”.

