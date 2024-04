Alice Arcuri: “Sono selvaggia, avrei voluto fare il medico”/ “Luca Argentero? Perfetto in tutto”

Alice Arcuri è stata ospite stamane negli studi di Uno Mattina. L’attrice protagonista della serie tv record di Rai, Doc, ha spiegato: “Luca Argentero? E’ fantastico lavorare con è perfetto in quasi tutto, è simpatico, gentile, grande lavoratore e un gran leader”. Alice Arcuri è ligure, di Genova: “Per me la Liguria è casa, è una regione da cui ho cercato di fare esperienza, siamo una città incastrata fra montagne e mare, come essere un’isola, l’amore per la terra ti fa tornare a casa. Noi liguri abbiamo carattere, cinici, e grande ironia, permalosi? Io no personalmente”.

Cosa preferisce Alice Arcuri fra mare, collina e montagna? “Tutte e tre, sono celiaca e amo la carne. In Liguria sono cresciuta selvaggia come la mia terra, mantiene il suo modo di essere semplice e autentica, abbiamo scogli, il mare… una regione che ti rende appunto selvaggia”. Alice Arcuri ha svelato di avere avuto delle “fratture” nella sua vita: “Io avrei desiderato fare il medico poi mi hanno diagnosticato una patologia all’anca, poi mi sono avvicinata al teatro, la mia vita la immaginavo diversamente, ma dietro ai nostri desideri non realizzati c’è sempre una parte di luce, svelano chi sei. Mia madre mi obbligò a fare un corso di teatro” e Massimiliano Ossini ha aggiunto: “Anche a me il teatro mi ha salvato, io ero balbuziente a 11 anni e poi ho fatto teatro”.











