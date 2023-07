Alice Barisciani: “Coppie di Uomini e Donne scoppiate? Scelte di business”/ L’affondo a Federico e Carola

Alice Barisciani, stoccata a Federico e Carola e alle coppie di Uomini e Donne che sono scoppiate negli ultimi mesi

Alice Barisciani non ha peli sulla lingua e lancia dardi infuocati nel corso di un’intervista rilasciata a Libero. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata la ‘non scelta’ di Federico Nicotera, dice la sua sul fatto che quasi tutte coppie dell’ultima edizione, Federico e Carola compresi, si sono lasciati dopo pochi giorni dalla scelta.

“Lo sapete sono una persona molto schietta e sincera… a volte questo mio lato viene travisato in ‘cattiveria’, ma semplicemente mi definisco senza filtri e preferisco dire ciò che penso… – ha premesso Alice prima di lanciare la sua stoccata – e penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così!”

Alice Barisciani: “Rottura tra Federico e Carola? Me l’aspettavo”

Inevitabile che la frecciatina non risulti riferita anche a Federico e Carola, compresi nel gruppo delle coppie scoppiate poco dopo la scelta a Uomini e Donne. In merito Alice ha però tenuto a fare una precisazione: “Che loro si lasciassero? Sì, me lo aspettavo… però mi dispiace, non auguro a nessuno il ‘male'”.

Oggi Alice Barisciani è ancora single e si gode le vacanze dopo un periodo complicato: “[…] l’estate procede come dico io ‘alla grande’, sono circondata da persone a me care anzi carissime, ne ho conosciute altrettante favolose che mi riempiono continuamente il cuore e soprattutto… mi sto divertendo come una ‘matta’. Ne avevo decisamente bisogno dopo un periodo mio personale non facile”, ha spiegato l’ex corteggiatrice.

