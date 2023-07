Alice Barisciani: “Federico e Carola? Mi aspettavo che si lasciassero”/ L’ex Uomini e Donne…

Alice Barisciani e la fine della storia tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Alice Barisciani, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati tre dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne. Il percorso delle due corteggiatrici e del tronista ha appassionato il pubblico del dating show di canale 5 che, fino al momento della scelta, è stato combattuto sul nome della ragazza che sarebbe poi stata scelta da Federico. Quest’ultimo ha deciso di cominciare una storia con Carola Carpanelli e Alice non ha nascosto la delusione provata in quel momento pur augurando il meglio al tronista.

La storia tra Federico e Carola, tuttavia, è finita dopo qualche mese per obiettivi diversi nelle vita. A distanza di tempo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero Quotidiano, Alice Barisciani ha commentato la rottura della coppia. “Mi aspettavo che Federico e Carola si lasciassero”, sono state le uniche parole pronunciate da Alice che, attualmente, si sta godendo un’estate da single.

Alice Barisciani tronista di Uomini e Donne?

Manca poco più di un mese all’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne che dovrebbero cominciare a fine agosto e i rumors sui nomi dei nuovi tronisti sono davvero tanti. Tuttavia, tra i tanti nomi di ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi considerati in pole per il trono c’è sicuramente quello di Alice Barisciani che, durante la sua esperienza da corteggiatrice, ha conquistato anche la fiducia degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Del trono ha parlato la stessa Alice che, a Libero Quotidiano, ha dichiarato: “Accetterei tutto ciò che mi viene proposto… e onestamente pensandoci sarebbe un buon riscatto per me, si potrebbe definire anche ‘rivincita’ personale, penso di meritarlo un amore vero”.

