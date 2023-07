Alice Barisciani: “Io tronista di Uomini e Donne? Accetterei!”/ Poi lo spoiler sul GF Vip: “So che c’è…”

Alice Barisciani sul trono di Uomini e Donne a settembre? Ecco cosa dice l’ex corteggiatrice

Alice Barisciani sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione ormai circola da alcune settimane e trova oggi anche la risposta della diretta interessata. Sin dal momento della mancata scelta da parte di Federico Nicotera, che a lei ha preferito la corteggiatrice Carola Carpanelli, molti telespettatori hanno iniziato a chiedere a gran voce che Alice tornasse a settembre come tronista. Ma lei cosa ne pensa?

“Sono in un periodo della mia vita dove accetterei tutto ciò che mi viene proposto… – ha ammesso Alice nel corso di un’intervista rilasciata a Libero, spiegando – perché ho fame di nuove esperienze e voglia di mettermi in gioco… quindi sì, perché no!”.

Alice Barisciani accetterebbe il trono di Uomini e Donne ma anche altre esperienze televisive, come Temptation Island nel ruolo di tentatrice o il Grande Fratello. “Accetterei tutto ciò che mi viene proposto… e onestamente pensandoci sarebbe un buon riscatto per me, si potrebbe definire anche ‘rivincita’ personale, penso di meritarlo un amore VERO”, ha spiegato l’ex corteggiatrice sul possibile ritorno a Uomini e Donne.

In merito invece ad una possibile partecipazione al Grande Fratello, Alice ha finito anche per fare uno spoiler: “Partecipare? Ripeto, perché no? Tutto fa bagaglio… ma so che c’è chi ci sta provando ad entrare in modo sfegatato, quindi cedo tranquillamente la poltrona”. A chi si sia riferita in questa stoccata non è però precisato.

