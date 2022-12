Alice Bellandi vince oro a Masters di Gerusalemme/ Judo, è 1a italiana nella storia

È festa azzurra nel Judo. L’italiana Alice Bellandi ha vinto l’oro al Masters di Gerusalemme nella categoria -78 kg. La ventiquattrenne bresciana, come riportato da Sky Sport, ha avuto la meglio sulla francese Audrey Tcheumeo, superando di molto il wazari, ovvero il secondo punteggio più alto che un combattente può ottenere nel corso di una gara. Il suo trionfo è letteralmente storico, dato che nessuna atleta del nostro Paese prima c’era riuscita. L’unico successo alla pari era stato quello nel maschile di Manuel Lombardo, nella categoria -66 kg a Qingdao nel dicembre 2019.

DIRETTA/ Rimini San Donato (risultato 1-1) video streaming tv: giallo pure per Brenna

“All’inizio della gara non mi sentivo al meglio, ma sono stata fiduciosa e concentrata. È così che sono riuscita a vincere. È una gioia immensa chiudere l’anno con una medaglia così pesante, ci voleva dopo un Mondiale mancato. Non so esprimere la mia felicità. Arrivo alla chiusura di questa stagione con tanta consapevolezza in più, che all’inizio di quest’anno mi mancava. So di potere fare molto di più di questo. Mi sento pronta ad essere la stella di questa Nazionale, è ciò che sogno da quando sono bambina”, ha affermato dopo il trionfo.

DIRETTA MILANO MONACO/ Video streaming tv: la parola a coach Ettore Messina

Alice Bellandi vince oro a Masters di Gerusalemme: tre medaglie per l’Italia

Il bottino della Nazionale italiana nel corso di questa importante competizione. Oltre alla medaglia d’oro odierna di Alice Bellandi nella categoria -78 kg, infatti, nelle scorse giornate del Masters di Gerusalemme ne erano arrivate altre due, entrambe di bronzo. Una di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg e l’altra di Assunta Scutto nella categoria -48 kg. Il successo è stato tutto al femminile.

Gli atleti del maschile invece non sono riusciti a dare il meglio di sé in questa occasione. Da Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, entrambi nella categoria -73 kg, in particolare, ci si aspettava qualcosa in più. Il primo è stato sconfitto subito dall’uzbeko Obidkhon Nomonov, mentre il secondo ha dovuto arrendersi contro il kazako Zhansay Smagulov.

DIRETTA/ Siena Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: Mattioli, pericolo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA