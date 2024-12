Sorrento Cavese è una partita da rivedere e rivedere in questi highlights, parliamo infatti di una partita che nel primo tempo ha davvero superato le aspettative con la prima rete che va a cambiare il risultato in favore della Cavese. Squadra ben organizzata che trova subito la rete con la sua punta, ovvero Fella che viene lasciato troppo libero e quindi prova ed è molto fortunato.

Negli ultimi minuti di questa frazione però la gara si incendia con il pareggio di Bolsius, il Sorrento torna a mettere la testa avanti con una grande rete dell’attaccante esterno. Abbiamo poi di nuovo il controvantaggio della squadra ospite, questa volta con Pezzella sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

VIDEO SORRENTO CAVESE, IL SECONDO TEMPO

Il 3-1 per gli ospiti maturato nella partita tra Sorrento e Cavese mette in mostra una giornata davvero storta in fase difensiva per i padroni id casa, dopotutto si sapeva che la squadra in maglia rosso bianca non eccellesse in attacco, ma la fase difensova era ben lungi dall’essere mediocre.

