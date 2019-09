ALICE BERTELLI/ Volto noto di Sportitalia tentatrice a Temptation Island Vip

Alice Bertelli, 28enne di Bergamo, è una delle single di questa edizione di Temptation Island Vip. La Bertelli non è nuova al mondo dello spettacolo, dal momento che lavora come conduttrice per Sportitalia. Il suo primo mestiere, tuttavia, è quello di impiegata in uno studio dentistico, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. In passato, Alice è stata modella, carriera che presumibilmente le ha permesso di esordire in televisione. Alice è uno dei volti più in vista di Sportitalia. Di conseguenza, è una delle promesse del piccolo schermo, considerando l’influenza delle tv private sulla costruzione delle nuove carriere. Prima di approdare a Sportitalia, Alice ha lavorato a SeiLaTv e in particolare a Calcio e pepe.

Chi è Alice Bertelli, single di Temptation Island Vip

Alice Bertelli non ha mai condiviso su Instagram scatti in compagnia degli ex (semmai ce ne sono stati). La donna tiene particolarmente alla sua privacy, con buona pace di quanti vorrebbero indagare sulla sua vita privata. Di fan ne ha tanti, soprattutto tra il pubblico maschile, visto che da sempre si occupa di calcio. Il suo sogno è approdare a grandi emittenti come Sky o Mediaset, dove condurre un programma tutto suo. Alice ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia d’origine. I genitori l’hanno sempre incoraggiata nel suo percorso professionale. Non è dato sapere se abiti a Roma o a Milano, ma probabilmente si è trasferita per motivi di lavoro. Alice è attenta al look e alla linea, ma non esagera mai: frequenti i suoi strappi alla regola davanti a un buon piatto accompagnato da un bicchiere di vino. Quello a Temptation Island Vip rappresenta il suo esordio su Canale 5.

