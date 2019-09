Temptation Island Vip 2019/ Pago, il gesto delle corna: tradito da Serena Enardu?

Nuove anticipazioni su Temptation Island Vip 2019 svelano che la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago potrebbe essere giunta al capolinea. Nei giorni scorsi, diversi filmati hanno immortalato l’ex tronista molto vicina a un tentatore, Alessandro, con il quale ha sin da subito avvertito una certa complicità. Oggi, a svelare ciò che potrebbe essere successo fra i due è proprio il cantautore, che sui social ha condiviso un breve filmato mentre canta “La mia storia fra le dita” (brano porto al successo nel 1995 da Gianluca Grignani), nell’abitacolo della sua auto. Nella clip, Pago si affida ai versi della canzone e scrive: “Ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. Ma anche una donna?”, poi dà ai suoi follower una serie di indizi e, a dispetto del contratto di riservatezza che impone a tutti i partecipanti di non anticipare nulla su quanto accaduto, dopo aver mimato con la mano destra il gesto delle corna, conclude la clip con un gesto simile a quello dell’ombrello. Segnali inequivocabili di una rottura o indizi seminati ad hoc per tenere il pubblico di Temptation Island Vip incollato al video?

Alessia Marcuzzi: “Simone Bonaccorsi? Ha aspettato…”

A dispetto delle numerose clip che in questi ultimi giorni non fanno altro che anticipare cosa è accaduto fra le sei coppie di Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi continua a svelare piccoli dettagli sui protagonisti che hanno deciso di mettersi in gioco. In particolare, la conduttrice non nasconde che il pubblico potrebbe avere grosse soddisfazioni da Simone Bonaccorsi, vincitore del concorso “Il più bello d’Italia”, che “con la sua fidanzata, Chiara Esposito, ha una storia super romantica”. Sulla love story che li ha travolti negli anni scorsi, Alessia Marcuzzi anticipa che: “Lui l’ha aspettata per tanti anni”, ma di questo, conferma: “Vi racconteremo…” nel momento opportuno. Nessun indizio, invece, per quanto riguarda i numerosi single che in queste ultime settimane hanno popolato i villaggi dei ragazzi e delle ragazze: “E chi li ha visti?”, conferma Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e Canzoni. “Qui sul set è tutto top secret, tengono lontana anche me dalle tentazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA