Da un po’ di tempo a questa parte si rincorrono voci su una possibile liason sentimentale tra Alice Carollo e Mida. L’ex concorrente di Amici e la celebre tiktoker sono fidanzati o sono solo amici? I rumors si sono intensificati durante l’estate, a causa di un video sospetto in cui il ragazzo era apparso a casa di Alice, durante una diretta sui social. Tutto alla luce del sole, sia chiaro, ma l’avvistamento aveva creato non pochi dubbi nei fan che, legittimamente, si erano chiesti se ci fosse del tenero tra i due. I pettegolezzi hanno preso corpo giorno dopo giorno, fino alla smentita ufficiale dei diretti interessati, che a molti però non è risultata sufficientemente credibile.

La ragazza ha prontamente ridimensionato i rumors sul video di cui si è tanto discusso e ha detto che quella sera Mida si trovava a casa sua per vedere assieme ad altre persone una puntata di Temptation Island. Come dicevamo, però, quasi nessuno ha creduto a quella versione dei fatti e oggi infatti si continua a parlare di un possibile fidanzamento tra Alice e Mida.

Mida e Alice Carollo stanno insieme? La frequentazione sarebbe cominciata in estate

Ad alimentare il gossip su Alice Carollo e Mida ci ha pensato, durante l’estate, l’esperto Amedeo Venza, molto ben informato sulle vicende di cronache rose. A suo dire ci sarebbe del tenero tra i due giovani, ma la frequentazione sarebbe iniziata da poco. Dunque, se il tempo dovesse dare ragione ad Amedeo Venza, si potrebbe dire che Mida ha dimenticato abbastanza in fretta Gaia, con cui si era lasciato a poche ora dal serale.

In una intervista rilasciata a Verissimo, l’ex concorrente aveva speso parole al miele per la danzatrice con la quale aveva comunque condiviso un’esperienza piacevole sotto le telecamere di Canale 5. Oggi, però, il suo cuore potrebbe battere per un’altra persona: Alice Carollo?

