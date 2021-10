Alice ed Ellen Kessler, i fidanzati/ Da Umberto Orsini a Enrico Maria Salerno

Alice ed Ellen Kessler sono tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda oggi 3 ottobre. Quella delle gemelle più famose della televisione italiana è stata una carriera straordinaria, ricca di successi e riconoscimenti. Entrambe, tuttavia, non hanno mai rinunciato all’amore e hanno avuto storie lunghe e importanti pur non essendosi mai sposate.

I flirt più importanti di Alice Kessler

Tra gli amori più importanti di Alice Kessler ci sono sicuramente Marcel Amont ed Enrico Maria Salerno. Il primo, grande amore di Alice Kesslet è stato Marcel Amont mentre, dopo la fine della storia, grazie al film “Viola, violino e viola d’amore”, è nato l’amore con Enrico Maria Salerno.

Tra i due l’amore fu travolgente. Un vero colpo di fulmine finito per alcune circostanze della vita che ha raccontato la stessa Alice in un’intervista: “era affascinante, ma era sposato e con figli…ci lasciammo”. Due amori importanti, dunque, per Alice Kessler.

Gli amori di Ellen Kessler

Come la sorella Alice, anche Ellen Kessler ha avuto grandi amori, ma non si è mai sposata. I due grandi amori di Ellen sono stati Umberto Orsini e Burt Lancaster. Della storia con Umberto Orsini durata 20 anni, in alcune interviste, Ellen ha raccontato: “lui chiese al nostro produttore chi di noi due era libera. Alice era fidanzata con un francese e così Umberto prese a corteggiarmi. Credo che lui, essendo in concorrenza con Corrado Pani che aveva una storia con Mina, volesse dimostrare che era altrettanto capace di conquistare una showgirl”.

Quella tra Ellen Kessler e Umberto Orsini è stata una storia importante, molto diversa da quella con Burt Lancaster. Con quest’ultimo, infatti, la gemella Kessler ha vissuto un flirt finito in poco tempo: “mi ha fatto la corte e io ci sono cascata”.



