Alice in Wonderland/ Video, su Italia 1 il film di Tim Burton con Johnny Depp

Alice in Wonderland va in onda oggi, 26 febbraio, in prima serata a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Il film è uscito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2010 ed il regista risulta essere il visionario Tim Burton. Il film mescola elementi favolistici e goth ed il suo genere di appartenenza oscilla tra la commedia, il fantasy e l’avventura. Ci sono diversi attori di calibro internazionale all’interno della pellicola come ad esempio Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Matt Lucas e Mia Wasikowska, nel ruolo della protagonista Alice. La sceneggiatura del film è stata scritta da Linda Woolverton che si è basata sulle opere dello scrittore Lewis Carroll. La fotografia del film è stata curata da Dariusz Wolski mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Danny Elfman.

Alice in Wonderland, la trama del film

Ecco la trama di Alice in Wonderland. Alice ha ormai 25 anni, è cresciuta e non si ricorda quasi nulla delle sue avventure avvenute nel Paese delle Meraviglie ormai circa 15 anni prima. Tuttavia, di notte continua ad essere perseguitata da voci e visioni che la invitano a ritornare in questo luogo fantastico. La svolta nella vita della ragazza si ha quando quest’ultima viene invitata ad una festa, dove l’unico scopo è quella di ricevere la proposta di matrimonio da parte del Lord Inglese Hamish Ascot. Tuttavia, improvvisamente vede il Bianconiglio e cerca di seguirlo come sempre, buttandosi a capofitto nella sua ricerca, anche attraversando porte particolari e buche nel terreno. Arrivata finalmente nel Paese delle Meraviglie, alcune strane creature si appellano ad essa come la salvatrice, anche se altri dubitano che sia lei la giusta Alice. A quanto pare, il Paese delle Meraviglie è a forte rischio e solo la forte ragazza potrà essere la salvezza di questo mondo incantato. Per Alice quindi, parte un viaggio rinnovato tra le varie stravaganze di questa terra, incontrando vecchi amici come il Cappellaio Matto e cercando di sfuggire alla malvagia Regina Rossa che vuole tagliare la testa a tutti coloro che si dichiarano suoi avversari.

Video, il trailer di Alice in Wonderland





