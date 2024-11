Alice Mangione, chi è e carriera della comica e attrice: dal teatro al boom in LOL

Alice Mangione è ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, per un’intervista ricca di contenuti. L’attrice, che ha debuttato in teatro ed è attualmente in tour con il monologo Cruda e Nuda, il suo primo spettacolo da solista, è nata nel 1984 ed è originaria di Bergamo. In carriera è diventata autrice, comica e attrice, debuttando nel 2004 in Mai dire martedì nei trailer di Maccio Capatonda e recitando sul grande schermo in Oggi sposi di Luca Lucini e Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo.

Oltre al cinema, importante è anche il successo televisivo di Alice Mangione, che ha preso parte a numerosi programmi comici nel corso degli anni, da La Prova dell’Otto su MTV a Colorado su Italia 1. Il vero e proprio successo è però arrivato nel 2022 quando, assieme al marito Gianmarco Pozzoli, ha partecipato come concorrente alla 2° edizione di LOL – Chi ride è fuori, mettendo in mostra il proprio talento al fianco di altri geni della comicità italiana.

Alice Mangione e il successo social con “The Pozzolis Family” assieme al marito

Alice Mangione, oltre alla televisione e al cinema, negli anni ha riscosso ampio seguito anche nel mondo social. Al fianco del marito Gianmarco Pozzoli ha infatti ideato il progetto “The Pozzolis Family”, un grande successo social che li ha confermati tra i più innovativi e geniali creator italiani. In questo progetto, attraverso video e siparietti esilaranti, la coppia racconta la propria vita quotidiana e le sfide della genitorialità nella vita di tutti i giorni. Il duo vive infatti a Milano assieme alla meravigliosa famiglia che hanno costruito, al fianco dei figli Giosuè e Olivia Tosca e al loro cagnolino.