Alice Neri/ Fratello Matteo: “Mia sorella ha baciato collega? A me interessa Gaaloul”

Il caso legato alla morte di Alice Neri, madre di 32 anni trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto, data alle fiamme in un’area di campagna del Modenese, è stato approfondito con il fratello della vittima, Matteo, in occasione della puntata di “Storie Italiane” andata in onda nella mattinata di giovedì 22 dicembre 2022. In primis, è stata mostrata la testimonianza video di una persona che avrebbe assistito al bacio tra Alice Neri e il suo collega Marco fuori dal bar.

L’uomo ha asserito: “Ero lì al bar fino alle 3 di notte. Ero nella sala VLT, ho visto questa ragazza che parlava con il suo collega o amante che fosse… Sono stati lì fino alle 2.30. A un certo punto ho vinto qualcosa alle slot e ho proposto ai miei amici di andare a fare un giro assieme a Mantova. Intanto, mentre sono uscito dal locale, i ragazzi erano sempre lì. Quando siamo arrivati poco prima di Mantova, erano le 2 di notte, abbiamo deciso di tornare al locale. Questo ragazzo e Alice erano lì che si baciavano in modo passionale: neanche due sposati si baciano così”.

ALICE NERI, IL FRATELLO MATTEO: “NON TROVERETE MAI NESSUNO CHE PARLI DI VIOLENZA DA PARTE DI GAALOUL SU MIA SORELLA

Il testimone a “Storie Italiane” ha poi aggiunto: “A un certo punto, Marco è partito e se ne è andato. Alice Neri, invece, ha preso l’auto e si è diretta con le luci accese verso la sala VLT. A quel punto ho visto un ragazzo moro, che sicuramente era Mohamed Gaaloul. È arrivato a piedi dalla strada, si è accostato al finestrino della macchina della ragazza. Sono sicuro che lei lo stesse aspettando: lei ha tirato giù il vetro, si sono scambiati un breve bacio. Lui è entrato in auto e sono andati via”.

Il commento del fratello di Alice Neri, Matteo: “Se fosse vero, questa testimonianza andrebbe molto in contrasto con quella rilasciata dal barista…. Al di là di questo, ribadisco che non è tanto importante se ci sia stato o meno questo bacio con Marco, non mi interessa. La cosa importante è quando il testimone parla di Mohamed Gaaloul. Non troverete mai nessuno che davanti alle telecamere dica che ci possa essere stato anche solo un briciolo di aggressività e di violenza, perché potrebbe essere accusato di omissione di soccorso”.











