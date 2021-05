Alice Petruccioli, chi è la fidanzata di Lorenzo Sonego?/ Un amore molto social

Non c’è soltanto il tennis nel cuore di Lorenzo Sonego. Il riferimento è chiaramente alla fidanzata Alice Petruccioli, ma chi è la compagna del tennista torinese? Protagonista agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove ha battuto ai quarti di finale il russo Rublev, il 26enne sui social network ha alternato scatti legati alla sua attività professionali a foto con la sua dolce metà, che proviamo a conoscere meglio…

Non si hanno molte informazioni su Alice Petruccioli, le uniche a disposizione ci arrivano direttamente dal suo profilo Instagram. E’ possibile infatti constatare un grande amore verso i viaggi, i libri e il mare. Ma non solo. La giovane ha una grande passione per la pittura, come dimostrato da uno scatto con una tela sul cavalletto e la frase «I love painting».

ALICE PETRUCCIOLI, CHI E’ LA FIDANZATA DI LORENZO SONEGO

Alcune informazioni su Alice Petruccioli ci arrivano da una recente intervista rilasciata dal fidanzato Lorenzo Sonego ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’astro nascente del tennis italiano ha infatti rivelato: «Stiamo insieme da un anno e mezzo, l’ho conosciuta a Miami durante un torneo: lei studiava lì in America». E Sonego ha poi spiegato come è riuscito a conquistarla: «Io rimorchio con il ballo, con il ballo latino-americano. Muovo molto il sedere (ride, ndr). Non c’era musica latino-americana ma io improvvisavo. Appena mi sono messo a ballare lei ha iniziato a guardarmi con un altro occhio».

