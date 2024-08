Sono ore di ansia per la ciclista Alice Toniolli, che durante una gara per il Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto è caduta sbattendo violentemente la testa. Trasportata in condizioni gravi all’ospedale ha suscitato l’empatia di tutto il mondo del ciclismo, soprattutto per la sua giovane età.

Alice Toniolli è nata in provincia di Trento, a Mezzocorona, e mentre correva per il Circuito dell’Assunta a Ceneda, ha perso il controllo della bicicletta, cadendo il 14 agosto 2024 e battendo la testa. L’impatto è stato molto forte, tanto che ha riportato diverse fratture e lesioni in tutto il corpo. A soccorrerla, l’elisoccorso di Conegliano, che dopo alcuni accertamenti l’ha inviata in ambulanza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La cosa più preoccupante è stato il trauma alla testa, e fino al 16 agosto si è temuto per la sua sopravvivenza.

Alice Toniolli, il post di Federciclismo e il sostegno dei fan dopo il trauma cranico

Fortunatamente, il medico Francesco Benassi ha dato la bella notizia, spiegando che il recupero sarà lungo ma che Alice Toniolli non è più in pericolo di vita. A dare la notizia della caduta era stata Federciclismo dopo la gara femminile Circuito dell’Assunta, che si tiene ogni anno in provincia di Treviso nella località Vittorio Veneto. Alice, si era forse sbilanciata un po’ troppo con il mezzo, ed è andata a sbattere contro un muretto accanto alla carreggiata. “Forza Alice, siamo con te”, si legge su un post Facebook di Federciclismo, e sotto, una miriade di commenti che le augurano buona guarigione.

Nonostante la caduta grave, la gara è andata avanti con Elisa De Vallier vincitrice. Quest’ultima ha voluto dedicare il suo successo alla collega Alice Toniolli, che oggi si trova ancora in ospedale nella provincia Veneta. Appena diciannovenne, Alice è già una campionessa a tutto tondo, con incredibili conquiste su due ruote che la vedono medaglia d’oro nel 2023 alla staffetta mista juniores negli Europei Strada, mentre poi nello stesso anno si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana al Cronometro, sempre negli Juniores.