Alice Toniolli incidente gravissimo per la ciclista 19enne: ecco cos’è successo, il video choc

È gravissimo l’incidente di Alice Toniolli, giovane ciclista 19enne: l’atleta della Top Girls Fassa Bortolo, era in gruppo durante la gara delle Donne Open al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso). Il video ripreso, divenuto già virale, è pauroso: Toniolli con la sua bici da corsa ha perso il controllo improvviso, andando a sbattere contro un muretto di un ponte mentre l’intero gruppo stava attraversando.

Il muretto si trovava sul lato sinistro della strada e nel video si vede che alcune cicliste si fermano dopo aver visto l’impatto violentissimo contro la base dell’ostacolo: la giovanissima Alice Toniolli stava viaggiando ad alta velocità quando è andata a sbattere e col corpo è rimbalzata nel fossato sotto il ponticello: come dimostrano le immagini, l’impatto è stato devastante, tanto che la giovane è stata trasportata immediatamente in ospedale e ritenuta in gravi condizioni.

Sul luogo dell’inciente è arrivata un’ambulanza ma alla fine si è scelto di trasportare Alice Toniolli in elicottero in codice rosso all’ospedale di Conegliano e il successivamente a Treviso. Come spiega il Corriere della Sera con le ultime fonti disponibili, le condizioni della ciclista sarebbero critiche a causa delle gravi fratture alla testa e al torace. La gara è stata ovviamente sospesa non appena è avvenuto il terribile incidente di Alice Toniolli: si era di fatto poco dopo la metà della corsa quando la ciclista ha sbattuto violentemente la testa. La corsa è poi ripresa con però un solo giro finale invece dei tre inizialmente previsti.



Incidente Alice Toniolli “è in terapia intensiva”: la dinamica e le condizioni

Alice Toniolli nell’incidente di Vittorio Veneto è stata immediatamente trasferita in ospedale in elicottero in codice rosso e le sue condizioni ancora adesso, ore dopo lo choc, restano gravi. A vincere la gara Donne Open è stata la compagna di squadra Elisa De Vallier, che le ha immediatamente dedicato la vittoria. Secondo uno degli organizzatori, Giacomo Salvadori, l’incidente ha avuto una dinamica particolare che sarà poi al vaglio delle autorità: lo ha spiegato all’Adnkronos, sottolineando come l’evento sia avvenuto in un rettilineo pianeggiante senza particolari problemi con l’asfalto.

Pare però, rileva ancora Salvadori, che nel prendere la borraccia la ragazza abbia toccato la ruota dell’atleta davanti e solo a quel punto “è sbalzata sulla sinistra”. Come spiegato l’organizzatore della corsa, ora Alice Toniolli è in terapia intensiva dopo il terribile incidente che rappresenta un unicum in quel tipo di corse. “Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla in casa dei genitori” ha concluso Salvadori.

Secondo quanto riportato dalla Federciclismo all’ANSA dopo l’incidente, Alice Toniolli avrebbe riportato un politrauma al capo, “alcune fratture al costato e ad una gamba”, ma anche una leggera contusione cervicale. Per il momento non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni restano comunque monitorate e in prognosi riservata: appena lo scorso anno nel 2023 Alice era stata medaglia d’oro ai Campionati Europei su strada grazie alla perfetta staffetta mista a Drenthe, in Olanda.

Dal web alla comunità di Treviso, fino ai ciclisti e cicliste della federazione italiana, i messaggi di vicinanza e preghiera per la completa guarigione di Alice Toniolli “viaggiano” a ripetizione sui social. Il presidente di Federciclismo Dagnoni in queste ore è in stretto contatto con il direttore sportivo e con la famiglia Toniolli che comprensibilmente si è precipitata con i genitori in ospedale per stare vicino alla ragazza: “ad Alice va tutto il sostegno del mondo del ciclismo italiano”.