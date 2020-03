Alicia Bosco, ex fidanzata di Paolo Ciavarro/ “Ci siamo lasciati, resta l’affetto”

La storia tra Alicia Bosco e Paolo Ciavarro è terminata ormai da diverso tempo e nella vita del figlio di Eleonora Giorgi si sono affacciati diversi amori. Uno fra tutti – nato sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip 2020 – è quello con l’ex gieffina Clizia Incorvaia, un rapporto che sembra aver fatto rinascere il giovane concorrente. Tuttavia, Paolo Ciavarro negli ultimi giorni ha rivolto un pensiero alla sua ex, Alicia Bosco, palando dei motivi che hanno spinto entrambi a scrivere la parola fine sulla loro relazione. Confidandosi con Paola Di Benedetto, in particolare, Paolo Ciavarro ha ammesso, senza mezzi termini, che entrambi hanno commesso degli sbagli e che questo, pur salvando la loro amicizia, li ha inevitabilmente condotti alla rottura: “Abbiamo fatto tanti errori”, ha svelato il concorrente del GF Vip 2020, “non c’era più progettualità insieme. Questa decisione – ha aggiunto poi il gieffino – è stata presa di comune accordo”, evidenziando la scelta di entrambi di proseguire su strade separate.

PAOLO CIAVARRO: “ALICIA BOSCO? ORA È FIDANZATA, MA…”

Anche se l’amore tra Paolo Ciavarro e la sua ex, Alicia Bosco, è ormai finito da circa due anni, tra i due l’amicizia è più viva che mai. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, infatti, ha ammesso che tra loro oggi i rapporti sono del tutto sereni e che l’addio non ha in alcun modo intaccato la stima che nutre nei suoi confronti. “Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona”, ha detto Paolo Ciavarro confidandosi con Paola di Benedetto. “Lei ora è fidanzata ma ogni tanto – precisa il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 – ci vediamo. Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima…”. A complimentarsi con lui, per essere riuscito a mantenere un rapporto sereno nonostante la rottura, proprio la sua interlocutrice, che ha sottolineato come sia difficile, in una coppia che si dice addio, mantenere un’amicizia sincera: “Avete semplicemente preso consapevolezza della situazione – ha detto la fidanzata di Federico Rossi – Non tutti hanno questa fortuna”.



