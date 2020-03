Coronavirus, Eleonora Giorgi mamma Paolo Ciavarro/ Video messaggio:“Mi manchi amore!”…ma Clizia Incorvaia?

La nota attrice Eleonora Giorgi, ha fatto pervenire un video messaggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, destinato al figlio Paolo Ciavarro. Vista l’emergenza coronavirus delle ultime ore, gli autori del reality show di Canale 5 hanno deciso di rassicurare i vari concorrenti della casa più spiata d’Italia, facendo pervenire loro dei messaggi dei propri cari. Per il buon Paolo è giunto quindi il messaggio della mamma, che sorridente ha esclamato: “Amore quanto mi manchi! Sono tanto fiera di te. Qui tutto bene, nonna Alvira e nonna Maria perfette, papà e Francesca stanno benissimo, tutti i cugini stanno bene. A me mi vedi, sto benissimo, insieme a Gianluca, e ti mandiamo un grande bacio, bravo paolo!”.

Soddisfatto ovviamente il riccioluto di Forum, che ha accolto con un sorriso il bel pensiero della mamma anche se forse avrebbe sperato notizie da Clizia Incorvaia. Negli scorsi giorni Paolo Ciavarro era apparso un po’ scosso a causa della lontananza da Clizia Incorvaia, l’ex moglie di Sarcina con cui Paolo ha instaurato una relazione d’amore, di passione e di affetto, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Paolo si era confidato con Patrick spiegandogli il desiderio di rivedere il prima possibile la sua bella Clizia, ma nel contempo stava cercando di farsi forza per provare a resistere fino alla fine, ovvero, almeno fino al prossimo mese di aprile. Clicca qui per il video messaggio per Paolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA