PAOLO CIAVARRO, “DOPO LE NOZZE HO FATTO FESTA CON MIA MADRE E…”

Chi è Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi? Quest’oggi, nella nuova puntata domenicale di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, la famiglia del personaggio televisivo capitolino tornerà davanti alle telecamere del salotto del talk show in onda su Canale 5, dove è stata protagonista sovente negli ultimi tempi: infatti saranno intervistati dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, suo padre Massimo e la sua ex moglie, che tornerà a parlare del tumore al pancreas per il quale ha deciso di sottoporsi a una cura sperimentale dal momento che, per sua stessa ammissione, al momento non ha molte chance. Ma come sta vivendo Paolo Ciavarro la dolorosa vicenda della malattia della madre e cos’è cambiato nel loro rapporto di recente, anche per via di questa gravosa situazione?

Per raccontare chi è Paolo Ciavarro possiamo partire dal 1991, anno di nascita del figlio d’arte di Massimo ed Eleonora Giorgi: i due sono stati sposati per diverso tempo e nel corso della loro relazione hanno avuto un solo erede (anche se l’attrice era già diventata mamma di Andrea durante la relazione con l’editore Angelo Rizzoli) ma, nonostante la successiva separazione, sono rimasti comunque legati e la scoperta del tumore della 70enne attrice ha avuto l’effetto di riavvicinare i vari membri di questa famiglia allargata e di cementare il loro rapporto. Paolo Ciavarro, tra l’altro, nacque due anni prima che i genitori decidessero di convolare a nozze (nel 1993) dopo che galeotto fu l’incontro sul set di un film di culto del periodo, “Sapore di mare 2”.

FIGLIO DI ELEONORA GIORGI: “TUMORE? LEI NON MOLLA E FA LA NONNA PER…”

Tuttavia, a differenza di papà Massimo e mamma Eleonora, Paolo Ciavarro non ha scelto di seguire le loro orme sul grande e piccolo schermo e dopo una folgorazione giovanile per il calcio, il ragazzo decise di proseguire gli studi conseguendo anche la laurea: dal 2010 però il suo nome è legato al mondo della tv dato che, pian piano, Paolo ha aumentato il numero delle sue ospitate in vari programmi ed è ricordato soprattutto per la sua partecipazione, in coppia col padre, a “Pechino Express”; da lì sarà un crescendo, tra l’ingresso nel cast di “Forum” e poi la conduzione della fascia daytime di “Amici di Maria de Filippi”, fino all’indimenticabile esperienza nella casa del “Grande Fratello VIP”. Fidanzato dal 2020 con l’influencer Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Ciavarro è convolato a nozze con la compagna (dalla quale ha avuto il primogenito Gabriele nel 2022) proprio quest’estate.

E proprio parlando del recente matrimonio con la Incorvaia, Paolo Ciavarro, ospite con la neo moglie proprio a “Verissimo”, aveva avuto modo di aggiornare sulle condizioni di salute della madre, spiegando che la situazione era sempre più difficile nonostante l’attrice lotti con tutte le sue forze con la forma aggressiva di cancro al pancreas diagnosticatole. “Lei non molla, il suo spirito è sempre positivo. Continua a darci una grande mano e fa la nonna” aveva rivelato, spiegando -come fatto peraltro in varie interviste- che la malattia aveva riavvicinato molto lui e la Giorgi in questo momento. Una confessione tra le lacrime e che si ricollega a un episodio del matrimonio celebrato a luglio: “Ho fatto festa con mia madre fino alle due di notte e ho dormito con lei. È stato tempo preziosissimo (…) Siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima” aveva raccontato Paolo prima del toccante video-messaggio della madre che aveva ‘benedetto’ il loro amore sin da quando lo aveva visto nascere.