Alien: Covenant/ Video, su Rai 2 il film con Michael Fassbender (oggi, 5 febbraio)

Alien: Covenant andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di mercoledì 5 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di un film di fantascienza del 2017 diretto da Ridley Scott, già dietro la macchina da presa in diversi altri capitoli del franchise, ed interpretato da Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride e Billy Crudup. Il film è il sequel di Prometheus e, in quanto tale, il secondo prequel della saga di Alien, iniziata con l’omonima pellicola nel 1979 dallo stesso Ridley Scott. Sicuramente è uno dei capitoli meno riusciti della saga iniziata appunto oltre 40 anni fa dal regista di Blade Runner, film che ci porta indietro di qualche mese alla morte di Rutger Hauer. Nonostante questo sono diversi gli spunti interessanti che permettono al pubblico di riflettere con attenzione sul cinema di fantascienza e su come è cambiato negli ultimi anni.

Alien: Covenant, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Alien: Covenant. Peter Weyland (Guy Pierce) è il fondatore della Weyland Corporation, compagnia che confluirà nella Weyland-Yutani, protagonista dei film della serie principale di Alien. Peter attiva un droide, lo chiama David e gli comunica che insieme a lui cercherà di scoprire le origini stesse dell’umanità. Anno 2014. Un’astronave con a bordo un’intera colonia umana, diretta ad un pianeta da abitare, sta viaggiando nello spazio. Un’esplosione però costringe l’androide Walter (Michael Fassbender) a svegliare l’equipaggio, che viaggiava in animazione sospesa, per far fronte alle necessarie riparazioni della nave. Mentre sono impegnati in quest’operazione, i membri dell’equipaggio ricevono una richiesta di aiuto da un pianeta vicino, apparentemente disabitato. Una spedizione si reca quindi ad indagare, scoprendo un pianeta verdeggiante e ricchissimo vi ta vegetale, ma apparentemente privo di vita animale. Qui i membri della spedizione scoprono un’astronave, da cui partiva il segnale di SOS, disabitata e semidistrutta. nel frattempo Ledward (Benjamin Rigby), membro della spedizione, comincia a sentirsi male e viene riportato sulla navetta per essere messo in quarantena. Ben presto si scoprirà che è stato infettato da una forma di vita aliena.

