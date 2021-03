Alisha Griffanti, Diva Del Tubo/ “Campionessa italiana di calci nelle palle”

Possiamo dire che lo scorso anno Alisha Griffanti, meglio nota coma La Dive del Tubo, ci ha dato il nostro bel da fare e non solo comparendo in alcuni programmi (vedi il salotto di Barbara d’Urso) ma anche sui social dove è stata al centro di una diatriba con la collega Follettina. Il vero boom per la sua popolarità è arrivato con Ciao Darwin 8 che questa sera tornerà in onda proprio con la puntata che vedrà le Giuliette in lotta con le Messaline e proprio di questo secondo gruppo fa parte Alisha Griffanti. Il suo nome d’arte nasce da un modo di italianizzare la parola Youtube mentre l’associazione con la parola ‘Diva’ è nata per caso per via di una scritta sulla sua limetta. Sarà proprio a Ciao Darwin 8 che svelerà la sua singolare mansione: “Sono campionessa italiana di Ballbusting, i calci nei gioielli di famiglia. In genere mi pagano per riceverli”.

In un secondo momento, Alisha Griffanti La diva del tubo, ospite a Pomeriggio 5 ha avuto modo di dire la sua e spiegare ancora meglio questa sua professione parlando un po’ meglio del lavoro: “Sono una produttrice di video fetish, faccio video in cui io pratico ball blasting con degli attori. Faccio dei vide che vendo e non è che incontro uomini sconosciuti, i video li faccio con miei attori”. Sembra che questi video poi vadano a ruba su alcuni siti americani e che spesso le scrivano per partecipare ad un suo video. Proprio l’oggetto della sua professione l’ha portata allo scontro con un’altra regina del “Tubo”, Follettina. La youtuber aveva deciso di boicottare l’amica smettendola di seguirla sui social proprio per via dei contenuti dei suoi video. Inutile dire che la diatriba è andata avanti per giorni tra accuse e sparizioni social.

