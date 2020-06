La Diva del Tubo “sput*ana” Follettina/ Sfogo choc: “Discriminata e offesa a morte”

La Diva del Tubo contro Follettina, è guerra tra i due volti noti di YouTube un tempo amiche, o quasi, e adesso acerrime nemiche almeno secondo quanto ha raccontato la bella rossa che si è lasciata andare ad un lungo sfogo choc proprio contro la sua “rivale”. Ma cosa è successo di preciso? Follettina aveva lasciato i social senza dire una parola, almeno all’inizio, salvo poi rinsavire e salutare i fan con una serie di storie. Ha venduto il suo canale YouTube, ha regalato i suoi social e poi? E’ tornata nei giorni scorsi ripartendo da capo ma è proprio la Diva del Tubo a raccontare il dietro le quinte: “Sono sparita dai social perché qualche giorno fa ero davvero incaz*ta, avrei potuto dire solo parolacce e insulti, parliamo di Follettina.. vi ricordate che lei aveva lasciato i social e addirittura aveva venduto il suo canale YouTube, ha preso il cash ed era andata via senza salutare nessuno”.

LA DIVA DEL TUBO CONTRO FOLLETTINA

Poi la Diva del Tubo spiega: “Follettina ha venduto il canale per 10mila euro che sarebbero finiti in pochi mesi ed è questo il motivo del suo ritorno ma adesso ha creato nuovi profili, io non invento nulla e non scrivo e parlo di lei per farla tornare popolare”. Ma qualcosa è andato storto visto che la Diva è tornata su YouTube con un lungo video in cui accusa o, meglio, “sput*ana” Follettina dicendosi molto nervosa per aver subito “Un affronto ripugnante che mi ha fatto sentire tradita in un modo davvero basso e ignobile e così ho deciso di fare un video per parlarvi di quello che è successo”. Il suo racconto poi continua: “Quando è tornata ha detto una marea di caz*ate ma io l’ho seguita, l’ho commentata, ero pronta a pubblicizzarla ma quando ho visto che Follettina non mi seguiva e allora io ho chiesto e la prima risposta è stata ‘Non la seguo perché ho una canale per bambini e quindi non voglio seguire una persona con quei contenuti’, la seconda risposta è stata ‘non mi piacciono i suoi contenuti e lo ha detto anche in pubblico, nelle storie, mi ha offeso a morte”. Quale sarà la risposta di Follettina adesso? Lo sfogo della Diva non rischia di regalare follower alla rivale?

