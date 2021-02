Alisson, morto papà José/ Tragedia in Brasile: trovato annegato in una diga

ALISSON, MORTO IL PADRE DEL PORTIERE BRASILIANO

Una tragedia ha colpito Alisson Becker: nella tarda serata di mercoledì il padre, José Agostinho Becker, è stato trovato senza vita in una diga che si trova nella proprietà di famiglia, a Rincão do Inferno, nello stato di Rio Grande do Sul. La notizia è stata già confermata: l’ha data il quotidiano O Globo, ma è poi stata lanciata dalle autorità locali di Lavras do Sul, il comune nel quale è avvenuta la tragedia.

Un lutto che sconvolge dunque Alisson: attualmente portiere del Liverpool (con cui ha vinto Champions League e Premier League, oltre che il Mondiale per Club) e della nazionale brasiliana, lo conosciamo bene anche in Italia perché per due stagioni ha difeso i pali della Roma, prima facendo da riserva a Wojciech Szczesny e poi, quando il polacco è passato alla Juventus (via Arsenal, che ne aveva il possesso del cartellino), diventando il titolare e facendo il salto di qualità che gli ha permesso di diventare tra i migliori portieri al mondo.

LE DINAMICHE DELLA TRAGEDIA

Non è ancora chiaro quali siano stati i fatti che hanno portato alla morte del padre di Alisson, che in gioventù aveva giocato come portiere in una squadra locale e dunque ha “ispirato” i due figli, visto che anche Muriel oggi fa l’estremo difensore ed è riserva nella Fluminense. Quello che è noto ed è stato riportato è che i familiari di José Agostinho Becker avevano già lanciato l’allarma nelle ore precedenti, perchè la sparizione improvvisa e senza apparenti motivazioni aveva destato qualche sospetto; sono così iniziate le ricerche dopo l’allarme diramato dalle autorità locali, e purtroppo è stata fatta la tristissima scoperta. Ora bisognerà valutare quanto accaduto: il padre di Alisson, così è stata riportata la notizia, sarebbe morto annegato ma andranno chiarite le motivazioni che lo hanno spinto ad entrare nella diga e perché vi abbia perso la vita. Intanto noi ci uniamo al cordoglio del portiere del Liverpool e ai suoi familiari per questa tragica notizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA