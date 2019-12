Diretta Liverpool Flamengo/ Streaming video Canale 20: finale Mondiale per Club 2019

Liverpool Flamengo è la finale del Mondiale per Club 2019: alle ore 18:30 di sabato 21 dicembre si gioca presso il Khalifa International Stadium di Doha, in Qatar. I Reds sperano finalmente di sfatare la maledizione che li ha visti sempre sconfitti quando hanno giocato per il titolo di campioni del mondo (anche considerando la vecchia Coppa Intercontinentale), la rubronegra potrebbe invece ottenere un trionfo che manca da ben 39 anni e che completerebbe una stagione straordinaria in cui sono arrivati anche Copa Libertadores (ovviamente) e campionato brasiliano. Il Liverpool ha rischiato di dover giocare i supplementari contro il modesto Monterrey: ha risolto Roberto Firmino nei minuti di recupero e forse la formazione mandata in campo da Jurgen Klopp si è rivelata troppo un azzardo, ad ogni modo sfangata la semifinale c’è ora la possibilità di mettere le mani sul titolo affrontando però una squadra che è in fiducia, e che qualche giorno fa ha rimontato in maniera vincente l’Al Hilal con un secondo tempo nel quale finalmente è venuto fuori il reale valore del gruppo. Sarà dunque una sfida estremamente interessante: vedremo come andranno le cose nella diretta di Liverpool Flamengo, nel frattempo possiamo fare un breve excursus nelle probabili formazioni della finale al Mondiale per Club 2019.

La diretta tv di Liverpool Flamengo sarà trasmessa sul canale Mediaset 20, che ha avuto l’esclusiva per mandare in onda tutte le partite del Mondiale per Club 2019: di conseguenza questa semifinale sarà disponibile a tutti gli appassionati e, in assenza di un televisore, potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.mediasetplay.mediaset.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Klopp dovrebbe puntare sui titolari in Liverpool Flamengo: in semifinale il tecnico dei Reds ha fatto riposare due terzi del tridente (almeno non li ha schierati dall’inizio), almeno due difensori e due dei tre centrocampisti, mentre per affrontare il Flamengo se la giocherà con Van Dijk e Joe Gomez a protezione di Alisson, con Alexander-Arnold che torna terzino destro e con la conferma di Robertson dall’altra parte. In mediana la regia dovrebbe essere quella di Henderson, mentre Naby Keita si sposta sulla mezzala; spazio poi a Wijnaldum che parte favorito su Milner e Oxlade-Chamberlain, ovviamente nel reparto avanzato dovremmo vedere Salah, Firmino e Sadio Mané insieme dal primo minuto. Jorge Jesus conferma invece il Flamengo visto martedì: davanti a Diego Alves agiscono Rodrigo Caio e Mari, con Rafinha e Filipe Luis che ancora una volta saranno i due terzini che daranno supporto al centrocampo, nel quale sostanzialmente Arao gioca da perno centrale visto che Gerson tende ad avanzare la sua posizione per affiancare De Arrascaeta, e dunque il modulo somiglia molto più a un 4-1-4-1 con Everton Ribeiro e Bruno Henrique che allargano il campo e danno sostegno a Gabigol, che dopo il digiuno in semifinale spera di prendersi la rivincita oggi.

Le quote che l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto per Liverpool Flamengo danno ovviamente ragione ai Reds, che dunque partono favoriti: vale 1,57 volte la somma messa sul piatto l’ipotesi del segno 1, che identifica il successo degli inglesi, contro il valore di 5,25 volte la cifra messa sul piatto per il segno 2 che dovrete giocare qualora pensiate che la rubronegra vincerà il Mondiale per Club 2019. Il pareggio, regolato dal segno X, porterebbe la sfida ai tempi supplementari e vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 4,20 volte quanto puntato.



