Alja Tomljanovic, fidanzata Matteo Berrettini/ Tifosa speciale a Wimbledon 2021

Matteo Berrettini e Alja Tomljanovic formano senza dubbio una coppia di fidanzati al centro dell’attenzione in questo torneo di Wimbledon 2021 che è in corso a Londra, il più importante al mondo per il tennis. Entrambi hanno infatti raggiunto i quarti di finale, magari anche spinti dal tifo l’uno per l’altra: ieri erano in programma i quarti di finale femminili e abbiamo visto Matteo Berrettini in tribuna a fare il tifo per la “sua” Alja Tomljanovic, che però ha perso il derby australiano contro la numero 1 del Mondo, Ashleigh Barty, che con il punteggio di 6-1, 6-3 ha eliminato in modo netto Alja Tomljanovic in soli 66 minuti di gioco. I quarti di finale di Wimbledon sono però in ogni caso un ottimo risultato per la fidanzata di Matteo Berrettini, che forse non era attesa così avanti; c’erano invece fin da subito grandi aspettative sul tennista azzurro, che ha vinto il torneo del Queen’s in avvicinamento a Wimbledon e oggi avrà il tifo di Alja Tomljanovic nel quarto di finale maschile contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sperando che l’esito sia diverso.

ALJA TOMLJANOVIC, FIDANZATA MATTEO BERRETTINI: UN INCROCIO SPECIALE

Per Matteo Berrettini c’è nel mirino un risultato eccezionale, cioè la semifinale di Wimbledon, che per l’Italia nella storia vanta un solo precedente con Nicola Pietrangeli nel 1960: il tifo della fidanzata Alja Tomljanovic potrebbe dargli quella spinta in più per ottenere una vittoria che sarebbe comunque alla portata di Berrettini, considerando che l’unico precedente con Auger-Aliassime fu proprio sull’erba e fu vinto da Matteo, nel 2019 nella finale del torneo di Stoccarda. A questo proposito c’è da notare un dato davvero curioso: Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime sono amici e si frequentano anche fuori dal campo, oltre ad avere giocato insieme alcuni tornei di doppio. Ebbene, il legame tra l’azzurro e il canadese è nato perché Alja Tomljanovic e la fidanzata di Auger-Aliassime sono cugine. Storie dunque che si incrociano e creano una situazione davvero speciale in vista di una partita che potrebbe essere storica per tutto il tennis italiano, sperando che al termine del match sia la cugina “giusta” a festeggiare la vittoria del suo fidanzato.

