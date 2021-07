Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv, orario: i quarti femminili (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: I QUARTI DELLE DONNE

La diretta di Wimbledon 2021 ci farà naturalmente compagnia anche oggi, martedì 6 luglio 2021: dopo il grande lunedì con tutti gli ottavi di finale dei singolari sia maschile sia femminile, da oggi (salvo imprevisti) i due cammini si separano e avremo alternati giorni dedicati alle donne e altri agli uomini. Si comincia oggi con le ragazze, in programma ci sono infatti i quarti di finale del singolare femminile di Wimbledon 2021, poi le donne giocheranno anche giovedì le due semifinali e naturalmente sabato la finale.

Non c’è dunque giorno di riposo tra gli ottavi e i quarti, ma questa situazione è valida per tutte e soprattutto con questo sistema Wimbledon è l’unico dei quattro tornei del Grande Slam nel quale nella seconda settimana le donne giocano tutte sempre nello stesso giorno, senza separazione tra le due metà del tabellone (e lo stesso vale per gli uomini). Si cerca l’erede di Simona Halep, detentrice assente causa infortunio, le sorprese sono già state tante e l’imprevedibilità non manca mai nel tennis femminile: cosa succederà oggi nella diretta di Wimbledon 2021?

La diretta tv di Wimbledon 2021, come ormai da molti anni, è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale e poi verranno aperti quelli del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, in modo che ci sia la maggiore copertura possibile dai campi di Londra. Si potranno seguire i match del torneo del Grande Slam anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire dunque che cosa ci riserverà la diretta di Wimbledon 2021 in questo martedì 6 luglio 2021, possiamo parlare delle due protagoniste più attese, cioè l’australiana Ashleigh Barty e la bielorussa Aryna Sabalenka, che sono le prime due teste di serie del seeding, le uniche sopravvissute tra coloro che sulla carta erano le più forti, ma sono quasi tutte uscite in netto anticipo da Wimbledon 2021. Ieri negli ottavi di finale Barty ha avuto la meglio in due set con il risultato di 7-5, 6-3 in una partita non semplice contro la ceca Barbora Krejcicova, mentre Sabalenka si è imposta in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 nella combattuta partita contro la kazaka Elena Rybakina. Adesso la logica direbbe che la strada è preparata per una finale proprio tra Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka, ma nel tennis femminile sbilanciarsi in previsioni è esercizio rischiosissimo e allora preferiamo non fare pronostici. Nella ecatombe di teste di serie, tuttavia, almeno avere una finale all’altezza potrebbe essere un epilogo intrigante…



