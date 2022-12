All I want for Christmas Il regalo più bello/ Su Italia 1 il film con Mia Lyhne

All I want for Christmas Il regalo più bello, film di Italia 1 diretto da Christian Dyekjær

All I want for Christmas Il regalo più bello vain onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 8.10 su Italia 1. Si tratta di un film dedicato alle famiglie prodotto in Danimarca nel 2018 e diretto da Christian Dyekjær.

Nel cast sono presenti Mia Lyhne, Matte A. Horn, Martin Buch e Nicolaj Kopernikus. Il film è una produzione danese destinata al mezzo televisivo. La pellicola infatti non nasce come opera cinematografica e rappresenta uno degli ultimi titoli più apprezzati appartenenti al genere natalizio. Dopo il successo in patria, il film è stato infatti distribuito in diversi Paesi d’Europa a partire dal 2019.

All I want for Christmas Il regalo più bello, la trama del film

Le vicende narrate in All I want for Christmas Il regalo più bello si concentrano su una tenera bambina di 12 anni con una particolare storia che la rende diversa dalle sue coetanee.

La giovane vive nella regione più fredda e isolata del mondo, figlia di uno degli uomini più amati nella storia: Babbo Natale. Per quanto fosse a conoscenza delle terribili fatiche del genitore e del peso della responsabilità, covava fin da piccola il desiderio di seguire le orme del padre. Amava donare felicità, rallegrare i bambini e dedicare il suo tempo alla consegna dei regali.

Purtroppo però la sua volontà si scontra con uno strano dogma che vige da diversi anni e che pare impossibile da superare. Nello specifico, la mansione particolare ricoperta dal padre risultava un’esclusiva del genere maschile. Per l’appunto, la piccola auspicava invano che un giorno tale compito potesse essere aperto anche al genere femminile. Un giorno però una buona notizia può cambiare le sorti del suo desiderio.

Al fine di poter diventare la nuova “Babbo Natale” c’era una condizione importante e vincolante. Il suo compito sarebbe stato quello di riuscire a donare la felicità e spensieratezza a tutti i bambini presenti nel mondo. Chiaramente, l’impresa sembrava impossibile ma la giovane Lucia non aveva minimamente intenzione di rinunciare alla sua ambizione. Con l’aiuto e i consigli del padre, seppur con non poche difficoltà, metterà tutta se stessa nel progetto più bello che potesse avere.

