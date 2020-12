All Together Now 2020, finale/ Diretta, finalisti e vincitore: duetti con Tatangelo, Pavone e…

ANTICIPAZIONI FINALE ALL TOGETHER NOW 2020

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime cinque puntate, All Together Now 2020 torna in onda oggi, sabato 12 dicembre, in prima serata su canale 5 con la finalissima al termine del quale sarà decretato il vincitore che porterà a casa non solo il titolo, ma anche il premio da 50mila euro. Come sempre, al timone del game show musicale che ha conquistato i telespettatori di canale 5 per la leggerezza, l’allegria, ma anche per le storie emozionanti dei concorrenti ci sarà Michelle Hunziker, pronta a regalare, con il suo sorriso, la sua energia e la sua simpatia una serata divertente e allegra. Saranno tanti i momenti imperdibili della serata con i concorrenti che si sfideranno a colpi di canzoni con cui cercheranno di conquistare la fiducia della giuria e del Muro.

LA GARA DI ALL TOGETHER NOW 2020

I 7 concorrenti ancora in gara si sfideranno in diverse manche, ognuna della quali prevede un’eliminazione. I 3 concorrenti che arriveranno alla penultima manche duetteranno con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga sulle note di tre grandi successi dei giudici. Ogni performance sarà introdotta da J-Ax. L’esibizione di ogni concorrente sarà giudicata dalla giuria fissa composta da J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo e dal Muro umano, formato sia da esperti musicali che da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Oltre a giudicare la performance, le giurie commentano anche il look e la simpatia. Solo uno, tuttavia, riuscirà a vincere All Together Now 2020 mettendo d’accordo giuria e muro. Chi sarà?

I CONCORRENTI FINALISTI

Sono sette i concorrenti che, questa sera, si sfideranno sul palco della finale di All Together Now 2020. A contendersi la vittoria in una serie di sfide ad eliminazione, saranno: Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria). Sette concorrenti che, puntata dopo puntata hanno conquistato anche il pubblico e che questa sera proveranno a tirare fuori le ultime energie per la vittoria.



