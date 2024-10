Anna Tatangelo è una degli illustri ospiti ospiti della nuova puntata di Verissimo, trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin e che andrà in onda quest’oggi. La donna parlerà di alcuni temi importanti della sua vita e probabilmente non potrà mancare un accenno al suo ex compagno, il modello 26enne Mattia Narducci.

La storia tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci ha fatto molto parlare visto la giovanissima età del ragazzo classe 1997, ma andiamo a vedere chi è Mattia Narducci. Occhi azzurri, fisico scultoreo e uno sguardo da capogiro: Mattia è il classico ‘bello e impossibile’ e ha fatto ‘girar la testa’ per diversi mesi anche alla nota cantante. Mattia Narducci è nato a Piacenza ed è uno dei nomi più quotati della moda nazionale e internazionale.

Negli ultimi anni ha fatto sfilate per importanti e storici marchi come Armani, Dolce e Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein e tante altre ed è stato uno dei più apprezzati con il ragazzo che conta oltre 100 mila account sul proprio account Instagram. I due hanno vissuto per mesi la propria relazione nel più stretto riserbo e lontano dai riflettori.

Anna Tatangelo e la rottura con Mattia Narducci

Non ci sono molte informazioni riguardo la vita privata precedente di Mattia Narducci, prima della relazione con Anna Tatangelo. Il ragazzo non fornisce molte informazioni sui social dove posta soprattutto cose del suo lavoro. Vanta però amicizie con personaggi del mondo dello spettacolo come Francesco Monte, Andrea Damante e Giulia Salemi.

Dopo quasi un anno la storia tra i due è giunta al capolinea intorno a Giugno, almeno secondo quanto riportava Il Messaggero. Non è dato sapere il motivo, ma dopo questa storia Anna avrebbe passato l’estate da single pensando al figlio Andrea, nato nel 2010. Nessuno dei due ha annunciato la separazione, ma si è intuito visto che Anna ha smesso di seguire il modello qualche tempo fa. La donna ha inoltre pubblicato recentemente una canzone su un amore tossico e per qualcuno è proprio un riferimento a questa storia (o sarà solo un caso).

Secondo alcune indiscrezioni la storia tra i due non sarebbe finita benissimo anche se voci vicine alla coppia parlano di un Mattia che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla e Anna invece vuole pensare solo alla sua famiglia e in particolare a suo figlio. Una storia finita male con ognuno che ha ormai intrapreso le proprie strade.