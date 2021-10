All Together Now 2021, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: ospite Annalisa Minetti

All Together Now 2021 diretta prima puntata: giuria confermata

Torna da stasera in prima serata la nuova edizione di All Together now, lo show musicale con Michelle Hunziker e J- Ax. Confermata anche in questa nuova edizione la giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da quattro pesi massimi della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. 14 concorrenti si sfideranno nel corso delle puntate per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma. Le performance saranno saranno valutate dai 4 giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

Al termine dell’esibizione a All Together now 2021 gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato da quattro giudici, che avranno modo di aggiungere o togliere un voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno. I quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli il passaggio del turno alla puntata successiva. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso si sfideranno e il perdente verrà eliminato. Il funzionamento di All Together now 2021 è rimasto pertanto invariato. Ma le sorprese non mancheranno nemmeno nel Muro di 100 esperti di musica: tante conferme e nuovi arrivi, tra cui Annalisa Minetti, talento della musica e dello sport.

Michelle Hunziker ha spiegato che anche lei nel corso di All Together now 2021 si metterà in gioco. Ha infatti spiegato: “Anche io mi esibirò nel corso delle puntate, canterò con i nostri giudici, perché è una grande festa, attingeremo anche dal repertorio internazionale della grande musica”. Poi ha aggiunto: “I giudici che si esibiranno con me dicono che si divertono, non so se lo fanno solo perché non vogliono offendermi… Con Anna Tatangelo abbiamo fatto diversi numeri divertenti anche di salsa e merengue, Gloria Estefan… ci sbizzarriamo”. Francesco Renga ha annunciato che sarà il più cattivo tra i giurati e anche il più scrupoloso: “Sarò il più cattivo. Noterò tutto nelle esibizioni: intonazione, presenza scenica ma, soprattutto, la capacità di trasmettere l’urgenza di comunicare”.

