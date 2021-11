All Together Now, anticipazioni e ospiti 7 novembre/ Michelle Hunziker canterà?

Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento di “All Together Now”, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Confermata anche in questa nuova edizione la giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da quattro pesi massimi della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Sul palco di “All Together Now” continuerà la sfida tra i 13 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro avrà la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alzerà e canterà, attribuirà il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati.

Francesco Renga è entusiasta di proseguire questa esperienza nel ruolo di giudice di “All Together Now”. Per lui è il secondo anno consecutivo. Intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo” il cantante si sbilancia su Michelle Hunziker: “Sfiora l’amore il sentimento che provo per lei perché quando arriva alle prove il suo sorriso accomoda tutto anche se hai delle ansie o altri problemi”. Michelle Hunziker gli ha mandato un messaggio ringraziando Renga per il giudice perfetto che riesce ad essere nel suo programma, lo apprezza tantissimo, è il collante giusto tra Il muro e gli altri colleghi della giuria.

Francesco Renga ha raccontato anche del rapporto con gli altri giudici di “All Together Now”: “Si è creato un rapporto incredibile non solo con Anna Tatangelo che è la maestrina, ovvio con Alex, con Rita Pavone che è una potenza della natura, una su un milione, lei così minuta ma con un’energia pazzesca”. Il loro legame è evidente, i quattro giudici si mettono in gioco ancora prima dei concorrenti, pronti anche a cantare canzoni di altri cantanti, pronti a divertirsi, a giudicare in base al loro gusto, alla loro professionalità, alle emozioni che riescono a percepire. Michelle Hunziker emoziona ma soprattutto regala serenità approfittando dei giudici per duettare con brani di Mina: “Ho chiesto ai giudici un bellissimo medley dei brani di Mina. Ovviamente mi sono infilata anch’io…”.

All Together Now in diretta tv e video streaming

La puntata di All Together Now potrà essere vista in diretta tv su Canale 5 e in streaming video su Mediaset Play (cliccando qui), da dove poter recuperare poi le repliche grazie alla funzione on demand. Ma All Together Now è anche social, quindi è possibile seguire il programma anche grazie ai vari network. L’hashtag ufficiale è #AllTogetherNow con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, si possono commentare in diretta le esibizioni e tutto ciò che accade.



