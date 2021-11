Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ “Ho tanti amori: sono un uomo fortunato”

Questo pomeriggio, negli studi di “Verissimo”, nel primo degli oramai proverbiali due appuntamenti che lo storico rotocalco di Canale 5 ha nel weekend, sarà di scena Francesco Renga, uno degli habitué del salotto televisivo di Silvia Toffanin: e inevitabilmente nel corso della puntata che ci accingiamo a seguire il focus sarà non solo sui prossimi impegni professionali del cantautore friulano ed ex compagno di Ambra Angiolini ma pure sul suo privato e sulla sua vita sentimentale dato che da qualche tempo a fare coppia fissa con lui c’è Diana Poloni, attuale fidanzata e presenza costante.

Francesco Renga, Ambra Angiolini e figli Jolanda e Leonardo/ "Anche se lontani siamo ancora una famiglia"

Ma chi è Diana Poloni e cosa sappiamo della donna che ha fatto breccia nel cuore dell’artista nato a Udine? A dire il vero della diretta interessata non sappiamo molto (e uno dei motivi lo spieghiamo più avanti) dato che la bionda imprenditrice originaria del Bresciano non solo non è un personaggio dello showbiz televisivo come Ambra Angiolini, ma è anche molto restia ai riflettori di cui sopra e preferisce restare nell’ombra: prova ne sia il fatto che i pochi scatti social che la vedono assieme all’attuale compagno appaiono sul profilo Instagram di lui, mentre quello della Poloni, oltre a essere privato e a non condividere molto, ha anche pochi follower. Ma al di là di questa comprensibile ritrosia, cos’altro sappiamo della donna che ha fatto breccia nel cuore di Renga dopo la fine della sua precedente relazione?

Francesco Renga/ "La perdita di mia madre è stata molto difficile"

DIANA POLONI, CHI E’ LA FIDANZATA DI FRANCESCO RENGA: “ORA CON LEI HO…”

Per ammissione del diretto interessato, sappiamo che Diana si occupa di risorse umane in un’azienda che opera nel settore dei distributori automatici, ma è ancheproprietaria di alcuni locali di cui è anche chef. In realtà la storia sarebbe andata avanti per circa quattro anni prima che venisse ufficializzata dai due: la donna sarebbe stata vicina a Renga nella fase più difficile e successiva alla rottura con la Angiolini. Non è un caso che la prima foto apparsa sul profilo Instagram di Renga abbia fatto il pieno di likes e condivisioni dato che è stato un (piacevole) fulmine a ciel sereno per la sua nutrita fan base: “Sono un uomo fortunato, di amori ne ho tanti: i miei figli, la madre dei miei figli, la mia compagna Diana…” ha avuto modo di dire il cantautore denotando una grande serenità dal punto di vista affettivo e famigliare, visto anche il buon rapporto che manterrebbe con Ambra.

Francesco Renga/ Dopo tanta tv il ritorno ai live: "ridere, piangere ed emozionarci insieme"

Ma non c’è solo questa rivelazione fatta da Renga durante una intervista concessa a “Leggo” e in cui parlava anche della Poloni, più giovane di lui anche se non è dato sapere l’età precisa: anzi, in un’altra intervista rilasciata al “Corriere” ha spiegato i motivi della ritrosia di Diana e anche la sua a parlare di questa storia: un po’ di gelosia mista pure a prudenza e all’esperienza maturata nelle precedenti relazioni lo portano a non voler pubblicizzare troppo questa liaison e a viverla nel modo più sereno e privato possibile. “Con lei è tornato finalmente il sereno nella mia vita” ha candidamente ammesso, e non è difficile credergli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA