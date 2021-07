All Together Now, replica 1a puntata/ Concorrenti: eliminato Luigi Frezza

All Together Now, la replica della prima puntata

Dopo le repliche del talent show The winner is di Gerry Scotti, il sabato sera di canale 5 continua ad essere dedicato alla musica. Oggi 10 luglio, in prima serata, sarà così trasmessa la replica della prima puntata della terza edizione di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker che mette al centro di ogni puntata la musica e i concorrenti. L’edizione scelta per fare compagnia ai telespettatori per tutta l’estate è quella che ha avuto come giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. I concorrenti protagonisti delle varie puntate sono 12 e a giudicarli c’è non solo la giuria, ma il muro umano composto da 100 esperti musicale. L’edizione trasmessa in replica a partire da questa sera è stata trasmessa la prima volta dal 4 novembre al 12 dicembre 2020 ed è andata in onda senza pubblico per le norme anti-covid.

I concorrenti di All Together Now

Ad aprire la replica della prima puntata sarà Michelle Hunziker sulle note di Come together dei Beatles. Seguirà l’ingresso dei giudici Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone che affiancheranno la conduttrice nell’esibizione canora mentre J-Ax dedicherà al programma una strofa rap. Dopo le presentazioni della giuria, del muro e la spiegazione delle regole, Michelle Hunziker darà il via alla gara con l’ingresso del primo concorrente. Sul palco saliranno, in ordine di apparizione: il 38enne Antonio Marino, la 19enne Giorgia Rizza, il duo composto da Elena Frantini (39 anni di Varese) e da Massimiliano Corrà (39 anni da San Bonifacio, Verona), la 29enne Beatrice Baldaccini che emozionerà i telespettatori e Anna Tatangelo che non riuscirà a trattenere le lacrime, il 33enne Kam “Eki” Cahayadi che è nato a Giacarta ma vive a Milano e stupirà tutti per la sua bellissima voce, la 21 enne Silvia Rita Iannone, il 25enne Alessio Selvaggio, la 18enne Claudia Ciccateri, il 52enne pugliese Savio Vurchio. Poi toccherà allo studente universitario Domenico Iervolino, alla cantautrice Dalila Cavalera cresciuta ascoltando gospel. L’ultima esibizione sarà quella del 23enne Luigi Ernani Frezza e sarà proprio lui a dover abbandonare la gara.

