The Winner is/ Diretta streaming, finalisti e concorrenti: Blonde Brothers e Salvatore Lampitelli

The Winner Is, anticipazioni e diretta 3 luglio

Dopo essere andato in onda eccezionalmente di domenica, la scorsa settimana, The Winner is torna in onda oggi, sabato 3 luglio, in prima serata su canale 5, con la replica della finalissima. Al termine della serata Gerry Scotti annuncerà il concorrente che porterà a casa che ha portato a casa il montepremi. Quella in onda questa sera è una replica della serata trasmessa nel 2017. Anche questa sera, a giudicare le performance dei vari concorrenti saranno i 100 giurati che esprimeranno il loro voto segretamente. Non mancheranno i consigli di Mara Maionchi e, in studio, ci sarà anche Alfonso Signorini come opinionista. Nel corso della serata, i finalisti saranno i protagonisti di varie sfide musicali e saranno tentati dall’abbandonare il programma accettando la proposta economica che farà il padrone di casa, Gerry Scotti.

I finalisti di The Winner Is: come porter seguire la replica in streaming?

Sul palco della puntata di The winner is in onda questa sera, si sfideranno i quattro vincitori delle scorse puntate accompagnati da cantanti affermati: i Blonde Brothers con Alessio Bernabei, Valentina Borchi con Chiara, Alessandro Canino con Rita Pavone e Salvatore Lampitelli con Fausto Leali. La prima sfida musicale metterà l’uno contro l’altro Alessandro Canino e Salvatore Lampitelli mentre la seconda sfida vedrà scendere in campo i Blonde Brothers contro Valentina Borchi. Per i quattro finalisti, riuscire ad arrivare alla sfida finale non sarà affatto facile. Il livello musicale si alzerà sfida dopo sfida e anche le tentazioni economiche di Gerry Scotti saranno tante. Mara Maionchi e lo stesso Alfonso Signorini proveranno a dispensare consigli per aiutare i concorrenti a prendere la giusta decisione. Come sempre, la serata in replica potrà essere seguita su canale 5 o in streaming su Mediasetplay.

