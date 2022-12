Alla ricerca di Dory/ Su Rai 3 il film spinoff di Alla ricerca di Nemo

Alla ricerca di Dory, film di Rai 3 diretto da Andrew Stanton

Alla ricerca di Dory va in onda oggi, 30 dicembre, a partire dalle ore 21,20 su Rai 3. Sarà trasmesso dunque un film d’animazione e d’avventura prodotto negli USA nel 2016 da Lindsey Collins e diretto da Andrew Stanton. Tra i doppiatori noti spiccano i contributi di Ellen DeGeneres, Hayden Rolance, Kaitlin Olson e Albert Brooks.

Il film Alla ricerca di Dory rappresenta una delle più prolifiche collaborazioni tra i due colossi Pixar e Walt Disney. La pellicola d’animazione ha infatti ampiamente il miliardo di dollari dal punto di vista degli incassi, oltre a numerosi premi e candidature prestigiose. In particolare, da citare il trionfo come miglior film agli Empire Awards del 2017 e le numerose candidature ai Behind the Voice Actors Awards del medesimo anno. Nella versione italiana spiccano tra i doppiatori Luca Zingaretti e Carla Signoris.

Alla ricerca di Dory, la trama del film

Passiamo alla trama di Alla ricerca di Dory. L’oceano è ricco di animale particolari e simpatici, in questa storia però il protagonista è un pesciolino davvero bizzarro. Dory, caratterizzato da una colorazione azzurra, è infatti conosciuto nel mondo dell’oceano per un difetto per nulla banale. Nonostante i suoi sforzi, spesso rischia di cacciarsi in guai seri a causa di sporadiche ma rischiose perdite di memoria.

Proprio mentre insieme ai suoi amici provava a fare chiarezza sui suoi ricordi d’infanzia, arriva una rivelazione incredibile. Dory infatti accenna ad un presunto tesoro di famiglia e gli amici, senza batter ciglio, vogliono subito vederci chiaro. Nonostante il pesciolino azzurro non riesca a ricordare niente di più, partono tutti insieme alla ricerca di qualcosa di indefinito ma che potrebbe rappresentare una vera svolta esistenziale. Durante il viaggio Nemo e Marlin cercano in tutti i modi di stimolare la memoria dell’amico; la vastità dell’oceano non permetteva infatti di avanzare così alla cieca, senza punti di riferimento un minimo chiari.

Il protagonista però non riesce a contestualizzare il ricordo, portando tutto il gruppo a vagare a vuoto per diverso tempo. Dopo ulteriori sforzi però riesce a mettere insieme altre informazioni utili che sembrano tracciare una strada facilmente percorribile. Il tutto porta verso le coste Californiane, teoricamente sua terra d’origine oltre che luogo ancora oggi abitato da alcuni componenti della sua famiglia. Una volta arrivati a destinazione, effettivamente i ricordi si scoprono corretti; Dory trova addirittura il luogo specifico che lo ha visto nascere, compresa una balena di nome Bailey che si dice essere sua grande amica d’infanzia. Con la collaborazione anche di Destiny, un piccolo squalo, tutti insieme lavoreranno sodo non solo per ricostruire il passato di Dory, ma anche per aiutarlo a ricongiungersi con la famiglia perduta.

