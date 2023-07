Allarme Granchio Blu nell’Adriatico/ I pescatori: “Mangiano le vongole, in 3 mesi siamo senza lavoro”

Stamane a Morning News ci si è soffermati sull’allarme per il granchio blu, una specie di granchio che sta proliferando nel mar Adriatico (in generale nel mar Mediterraneo) andando ad infestare il delta del Po e quindi a cibarsi delle altre specie, come ad esempio le vongole e le cozze, eccellenze del territorio. Un pescatore di Rovigo ha mostrato le vongole distrutte: “Il granchio blu sta mangiando tutte le nostre vongole e il nostro prodotto, se andiamo avanti di questo passo in tre mesi rimaniamo senza lavoro. Si potrebbe vendere ma sul mercato ce ne sono talmente tanti che non riesce più ad assorbirli, ogni giorno ne peschiamo fra i 60 e i 70 quintali”.

Quindi ha aggiunto: “La maggior parte dei granchi la mandiamo al macero, quelli che il mercato non riceve. C’è un buon mercato ma noi in Italia non abbiamo ancora compreso il granchio blu. E’ una specie aliena, non fa parte del nostro territorio“.

ALLARME GRANCHIO BLU NEL MAR ADRIATICO: “ABBIAMO UN INCONTRO CON IL CNR”

“Questo territorio, il Delta del Po, nasce con eccellenze che sono le vongole veraci e cozze, questo granchio blu sta infestando tutta la zona, sta annientando le specie, sta mangiando tutto il pesce e adesso sta passando ai molluschi. Il mercato non è in grado di ricevere le enormi quantità pescate di granchio blu”, ha aggiunto un altro pescatore interpellato sempre da Morning News, ribadendo l’allarme.

Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, ha quindi chiesto al suo ospite quali soluzioni si possono adottare per ovviare a questo problema: “I pescatori faranno sicuramente le loro parti, ma più ne peschiamo e più ce ne è. Abbiamo chiesto alla ricerca scientifica di darci una mano e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il CNR, ci daranno delle indicazioni su come contrastare questo crostaceo”.

