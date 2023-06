Allarme Ozempic in Cina/ Farmaco antidiabete che fa dimagrire è introvabile

In Cina si sta sempre più diffondendo l’Ozempic, un farmaco originariamente utilizzato per trattare il diabete, ma che provoca degli effetti dimagranti. Per via di questa ragione, come spiegato in queste ore dalla CNN, moltissimi influencer ma anche celebrità, lo stanno pubblicizzando sui social media quasi come fosse un farmaco miracoloso per la perdita di peso, nonostante le numerose controindicazioni sollevate dagli esperti medici. In Cina la diffusione dell’Ozempic non sembra voler trovare la parola fine, anche perchè lo standard di bellezza prevalente vuole i cinesi “sottili come un’ostia”, e ciò sta portando ad una carenza del medicinale in questione, con conseguenze negative per tutti i diabetici.

Sulle applicazioni di social media cinesi come Douyin e Xiaohongshu, si sono diffusi migliaia di video e post in cui gli utenti si vantano di aver perso in poco tempo, 10 o più chilogrammi in un solo mese attraverso delle poche iniezioni di Ozempic. “Questo è un farmaco miracoloso”, racconta un influencer su una serie di post attraverso Xiaohongshu, un’applicazione cinese simile a Instagram. “Nessuna dieta, nessun esercizio, puoi perdere peso anche quando sei sdraiato”.

CINA, ALLARME OZEMPIC: PUO’ AVERE GRAVI EFFETTI COLLATERALI

L’Ozempic, specifica ancora la Cnn, è stato approvato in Cina ad aprile di due anni fa, 2023, per il trattamento del diabete di tipo 2. Peccato però che anche i non diabetici riescano ad averlo da medici sicuramente senza scrupoli, o eventualmente ad acquistare il medicinale attraverso piattaforme di e-commerce come Taobao e JD.com (JD) sfruttando le prescrizioni di altre persone.

Gli esperti mettono in guardia dal fatto che si tratti di un farmaco, e in quanto tale può avere dei gravi effetti collaterali, a cominciare da una fase di ingrassamento subito dopo aver perso peso una volta terminate le iniezioni, con il rischio così di creare un circolo vizioso senza fine e soprattutto dannoso per la salute. Nelle ultime settimane moltissime farmacie ma anche diversi ospedali, hanno esaurito l’Ozempic.

