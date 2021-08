Alleanza mortale, Rete 4/ Un thriller che riesce a spaventare

Alleanza mortale è un film televisivo di genere thriller che sarà proposto da Rete 4 oggi, sabato 28 agosto, a partire dalle ore 16.55. La pellicola risale al 2017 ed è stata realizzata negli Stati Uniti, con la distribuzione curata dall’azienda SunWorld Pictures. È tratta da un soggetto scritto da Kohl Glass e Brittany Wiscombe, con musiche di James Schafer, produzione e montaggio di John Lyde, casting di Jan Glaser ed effetti speciali di Rob Field. John Lyde ha curato anche la regia del prodotto, dopo essersi occupato anche di Incantesimi d’amore, Riot – In rivolta, Her Deadly Reflections e Un amore da salvare.

Protagonista è l’attrice statunitense Emily Rose, apprezzata per il film Brothers & Sisters – Segreti di famiglia e le serie televisive E.R. – Medici in prima linea e Haven. Con lei c’è il collega Brian Krause, visto anche in Ritorno alla Laguna Blu, I sonnambuli, Terrore nello spazio e Il diario del diavolo. Nel cast, presenti anche Melanie Stone, Brandon Ray Olive, Nichelle Aiden, Griffin Bonacci e Demetrius Daniels.

Alleanza mortale, la trama del film

La trama di Alleanza mortale è incentrata sulla figura della madre single Hayley. Quest’ultima è reduce da un matrimonio turbolento ed è alle prese con una lunga serie di problemi personali, economici e professionali. È travolta da una valanga di spese da sostenere e deve mantenere la figlia di 14 anni. Come se non bastasse, è costretta a vedersela con il suo ex marito, un uomo estremamente violento e alcolizzato che la stalkerizza.

Il suo unico obiettivo è quello di scappare dalle sue molteplici preoccupazioni, tra i turni al suo negozio e l’attività di autista. La situazione si fa ancora più complicata quando Hayley decide di stringere un accordo con Melanie e Kevin. Tutti e tre hanno lo scopo comune di eliminare in prima persona i loro problemi peggiori. La vicenda si apre come se fosse un gioco, che però a poco a poco si fa sempre pi+ pericoloso. Il patto omicida arriva fino al suo culmine quando la donna viene a sapere che il suo ex marito è stato ucciso. Ormai Hayley non può più tirarsi indietro e tutto intorno a lei precipita.

