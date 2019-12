ALLEGIANT, ITALIA 1/ Streaming video del film con Theo James (oggi, 26 dicembre 2019)

Allegiant è “concentrato, ma senza polpa. Spegne qualsiasi scintilla accesa nei due capitoli precedenti”. Gabriele Niola boccia il film, assegnandogli appena una stelletta e mezzo su MyMovies. Aggiunge: “Se nella prima parte sembra di assistere a una bozza di quello che erano i film precedenti, da metà in poi il film diventa una produzione misera, materiale di Serie C, inspiegabile per i budget e il seguito della serie”. Il film sicuramente potrà interessare a chi ama contesti specificatamente legati allo spazio e alla fantascienza. Se non si sono guardati i capitoli precedenti però risulterà difficile muoversi all’interno della sceneggiatura che comunque presenta diversi buchi. Allegiant va in onda a partire dalle 21.20 su Italia 1, clicca qui per il trailer, e lo potremmo seguire anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

The Divergent Series: Allegiant va in onda oggi, 26 dicembre, su Italia 1 alle 21.20. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche a stelle e strisce nel 2016. Il film che è ascrivibile al genere delle pellicole fantascientifiche, esso è diretto da Robert Schwentke, i protagonisti principali agli ordini di Schwentke sono Shailene Woodley e Theo James, essi interpretano rispettivamente Beatrice e Tobias. Il film che gode delle belle musiche del compositore italo americano Joseph Trapanese è stato prodotto da due case di produzione (Summit Entertainment e Lionsgate) della Eagle invece la capillare distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali. La pellicola che si basa sull’omonimo romanzo scritto da Veronica Roth non è una prima televisiva.

Allegiant, la trama del film

Allegiant si incentra sul rapimento che la il Dipartimento per la sanità genetica effettua ai danni di Beatrice Prior e Tobias Eaton. I due si erano avventurati fuori da Chicago e si erano trovati in un ambiente sconosciuto, un ambiente in cui i pericoli erano nascosti dietro ogni angolo. Fuori dalla città i due si rendono conto di essere vissuti in una bolla che era sotto controllo da parte di un entità malefica e del tutto sconosciuta, questo allo scopo di modificare geneticamente le forme di vita. I due ripercorrono i passi delle loro vite, con le visite nei luoghi che avevano visto la loro giovinezza con Tris che si rende conto che lei è colei che è stata scelta per preservare la purezza della razza umana. Una nuova battaglia tra il bene e il male si sta profilando all’orizzonte, i nostri eroi saranno capaci di combatterla e soprattutto di vincerla per la salvezza della terra e dei loro abitanti? Per vincerla i nostri protagonisti dovranno superare la forte diffidenza verso quelle istituzioni incapaci di mettere un freno ai malvagi che vogliono impossessarsi del pianeta, il tutto cercando di tenere a bada gli istinti che spingono i protagonisti uno tra le braccia dell’altro.

Il trailer di Allegiant





© RIPRODUZIONE RISERVATA