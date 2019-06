Allegri: “Mi fermo un anno”/ C’entra Ambra Angiolini? “Devo ritrovare la mia vita”

Massimiliano Allegri si prende un anno sabbatico: ad annunciarlo è il diretto interessato nel corso di un dibattito sulla “gestione dei leader” al Castello Sforzesco d Milano. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Repubblica: «Starò fermo un anno, anche perché c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest’anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva». Una scelta presa dunque per «ritrovare la vita» e che potrebbe dunque chiamare in causa Ambra Angiolini, sua compagna da diverso tempo. Notizia che arriva qualche ora dopo lo scoop di Chi sulla coppia, un bigliettino di Ambra destinato a mister Max: «Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino».

MASSIMILIANO ALLEGRI: “MI FERMO UN ANNO”

Stagione fermo ai box per Massimiliano Allegri, reduce da cinque anni di vittorie sulla panchina della Juventus. Qualche settimana fa si è consumato il divorzio con il club bianconero, che deve ancora trovare il nuovo allenatore, ma non sono mancate le voci sul futuro del toscano. Allegri è stato infatti accostato a più ripresa alla panchina del Chelsea, con Maurizio Sarri destinato a Torino, ma anche secondo la stampa inglese avrebbe rifiutato la proposta dei Blues. Chelsea ma non solo: secondo il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi, il Milan avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro a stagione per convincerlo a tornare. Anche in questo caso l’ex Sassuolo e Cagliari ha rispedito la proposta al mittente, oggi la definitiva chiusura a tutti i club sulle sue tracce per la prossima stagione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA