Allerta meteo Aeronautica: forti temporali Toscana/ Allarme caldo, maltempo Centrosud

Una domenica a due velocità quella dell’allerta meteo sul nostro Paese: da un lato il maltempo e i forti temporali che stanno mettendo in ginocchio la Toscana, in special modo la provincia di Pisa, dall’altro le ondate di caldo che Firenze fino a Perugia, passando per Cagliari e Palermo provocando ancora fino a domani preoccupazione da parte del Ministero della Salute. Partiamo però dall’allarme scattato questa mattina dopo le previsioni meteo di Aeronautica Militare e Protezione Civile: bollino giallo su 7 regioni per rischio temporali, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino, Marche, Toscana e Abruzzo. Nello specifico, il bollettino della Protezione Civile indica «L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Marche. Dalle prime ore di domani, lunedì 8 luglio, si prevede la persistenza di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

ALLERTA CALDO AL CENTRO-SUD: LE PREVISIONI

Grandinate, rovesci fortissimi e bufere sulle coste: la Toscana centrosettentrionale vede un’impennata delle cattive condizioni meteorologiche aggiunte al caldo che non abbandona comunque né la Regione né l’intero centro-Sud. Mentre le ondate di maltempo arriveranno anche nelle prossime ore al nord con qualche rovescio nell’alta Lombardia e Piemonte a partire dalla prossima notte, il bollettino del caldo per le prossime previsioni meteo entro fine giornata continua imperterrito a segnare massime record in diverse città d’Italia al Centro-Sud. Un “contraltare” al maltempo che però rappresenta appieno la grande “tradizione” dell’estate: ecco dunque, nel bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, le città con l’allerta maggiore per le prossime ore. Bollino rosso per Campobasso, Firenze, Perugia, allerta invece arancione e leggermente meno intesa nelle città di Ancona, Bologna, Cagliari, Frosinone, Palermo e Pescara.

