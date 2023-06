Allerta meteo arancione Toscana/ Forti temporali e scuole chiuse in numerosi comuni

Per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 8:00 di domani mattina sabato 1 luglio 2023, è stata diramata un’allerta meteo di colore arancione per la regione Toscana. Sono previsti fenomeni più intensi del normale, come riferisce il quotidiano La Nazione attraverso il suo sito online, con il rischio per persone e cose. Di conseguenza servirà fare molta attenzione soprattutto all’aria aperta e durante gli spostamenti perchè non sono da escludere piogge intense, temporali forti e molto forti, nonché allagamenti improvvisi.

Blackout dovuti al calore, saranno prevenuti nel 75% dei casi/ Lo studio: "Il gestore agirà in anticipo"

L’allerta meteo di colore arancione è scattata di preciso alle ore 12:00 di oggi, venerdì 30 giugno 2023, e come detto sopra durerà meno di 24 ore, ma in ogni caso non sono da escludere rovesci anche molto localizzati, che al momento gli addetti ai lavori stanno facendo fatica ad individuare. L’allerta è stata preceduta da un’allerta gialla dalle ore 6:00 fino alle 12:00 di oggi, di conseguenza per tutta la giornata di oggi si prevede maltempo e temporali in gran parte della regione Toscana.

Maltempo Brindisi, bomba d'acqua sulla città/ Il sindaco: "Uscite solo se necessario"

TOSCANA, ALLERTA METEO ARANCIO: PREVISTI FRA I 50 E I 70 LITRI D’ACQUA A METRO QUADRO

Secondo quanto fatto sapere dalla Protezione Civile sono previsti temporali di maggiore intensità con cumulati massimi variabili fra i 70 ed i 90 mm con intensità orarie fino a 50-70 millimetri in un’ora, ovvero, fra i 50 e i 70 litri di acqua ogni metro quadro di terreno in un’ora, nelle zone interessate.

I vari comuni hanno deciso di adottare dei provvedimenti ad hoc per far fronte all’emergenza, come ad esempio il capoluogo Firenze, con il sindaco Dario Nardella che ha firmato un’ordinanza che ha stabilito la chiusura dalle ore 12:00 di oggi fino alle 8 di domani di parchi e giardini ad accesso regolamentato, con raccomandazione ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. “Col provvedimento – si legge su La Nazione – il sindaco prescrive, inoltre, ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini, parchi, zone verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza”. Scuole chiuse invece ad Arezzo, Massa e Cecina.

Maltempo, allerta meteo gialla e arancione domani, 16 giugno/ Sette regioni: Puglia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA