Anche per oggi, 10 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per le condizione meteorologiche avverse su diverse zone della nostra penisola. Nel dettaglio, l’allerta meteo sarà arancione sulla regione Emilia Romagna nonché gialla su sei regioni del nostro Paese, complice un vortice di bassa pressione che per tutta la giornata odierna continuerà ad insistere sul nostro Paese, prima di lasciare poi spazio al bel tempo, facendo quindi tornare il sole e un clima sicuramente più sereno. Ma vediamo nel dettaglio il bollettino della protezione civile che ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per l’Emilia Romagna, causa rischio idraulico.

Lo stato di allerta riguarderà le zone della costa romagnola, della pianura di Bologna e della Romagna, nonché della collina bolognese e sempre romagnola. Sempre la regione Emilia Romagna è stata diramata un’allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico, più o meno nelle stesse zone di cui sopra. L’allerta meteo gialla è stata invece segnalata dalla Protezione Civile per sei regioni, precisamente per Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, Sicilia, Campania e Lazio. Il bollettino segnala rischio idraulico per Calabria ed Emilia Romagna, rischio temporali invece su Basilicata, Calabria, Emilia Romagna e Sicilia, e infine, rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.

ALLERTA METEO OGGI 10 DICEMBRE 2024, SCUOLE CHIUSE A MODENA

Alla luce di questi avvisi di “emergenza”, non si segnalano delle scuole chiuse per la giornata di oggi, 10 dicembre 2024, quindi tutti gli studenti saranno regolarmente al loro posto, sui banchi dei vari edifici scolastici d’Italia, ad eccezione di alcune scuole della provincia di Modena (Emilia Romagna), complici i danni di ieri dal maltempo e il blackout.

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, che come facilmente intuibile dall’allerta meteo, vedranno l’Italia ancora una volta divisa in due grandi blocchi, con il nord al riparo da eventi atmosferici avversi, mentre il centro e il sud esposti alle intemperie. Nel dettaglio, stando a quanto segnala Centro Meteo Italiano, al Nord, ci sarà tempo molto stabile con cielo che saranno sgombri dalle nuvole o comunque poco nuvolose. Ci saranno poi nubi basse fra Emilia Romagna e Lombardia, e la stabilità proseguirà per tutta la giornata, anche se le nuvole potrebbe aumentare sulle regioni del nord ovest.

ALLERTA METEO OGGI 10 DICEMBRE 2024, LE PREVISIONI AL CENTRO E AL SUD

Anche di notte il clima sarà particolarmente asciutto con cieli con poche nuvole, quindi condizioni perfette per vedere le stelle. Le temperature potrebbero calare leggermente nelle minime, mentre sulle massime potrebbero essere stabili o in rialzo. Passiamo quindi a vedere la situazione al Centro, dove la giornata odierna sarà ben diversa rispetto a quella vissuta dalle regioni del nord. Ci sarà infatti una intensa nuvolosità sulla zona adriatica, con piogge e anche nevicate sui rilievi a quote medie. Si starà meglio comunque sul versante tirrenico dove non sono attesi particolare fenomeni e la situazione non dovrebbe cambiare nel pomeriggio.

Anche in serata e durante la notte fra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2024, dovrebbe continuare a piovere sulle regioni adriatiche, così come continuerà a nevicare, con la quota neve che scenderà attorno ai mille, milletrecento metri. Le temperature sono date in aumento sulle minime e stabili sulle massime. Infine le previsioni al Sud, dove non sono da escludere piogge fin dal mattino sulle coste, che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella sera su tutte le regioni. Anche in questo caso le minime sono in rialzo mentre le massime sono stabili o in leggero calo.