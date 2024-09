E’ allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 11 regioni per la giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024. Tutta colpa di una nuova ondata di maltempo, un vortice proveniente dall’Europa orientale che farà sentire i suoi effetti sulla nostra penisola almeno fino alla giornata di domani, giovedì 19 settembre.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo in particolare su alcuni settori dell’Emilia Romagna di colore arancione, mentre è gialla in altre 11 regioni, leggasi alcune zone della stessa Emilia, quindi Lazio, Toscana, Puglia, Campania, ma anche Marche, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Umbria e infine Molise. Un’allerta meteo causata dal maltempo che purtroppo ha già fatto sentire i suoi effetti, visto che nella mattina di oggi è giunta la triste notizia della morte di un vigile del fuoco, impegnato nella giornata di ieri per soccorrere alcuni automobilisti che erano rimasti bloccati in auto nel foggiano, dopo una vera e propria bomba d’acqua.

ALLERTA METEO E MALTEMPO: UNA VITTIMA E UN FERITO A FOGGIA

Il pompiere, durante un intervento, è stato trascinato via dalla corrente ed è stato quindi ricercato per ore fino a che stamane, come si legge su Rai News, non è stato rinvenuto senza vita in un canale che costeggia la strada statale numero 89, fra le località di San Severo ed Apricena. La vittima, facente parte del corpo dei vigili del fuoco di Foggia, si chiamava Antonio Ciccorelli, ed è stato recuperato dai colleghi ancora all’interno dell’auto che stava soccorrendo.

Allerta meteo e maltempo che ha causato anche un ferito sempre in provincia di Foggia, un altro pompiere (collega della vittima), che è stato soccorso e trasferito poi in ospedale ma che non è assolutamente in condizioni critiche. Quella di ieri è stata una giornata di passione anche per il Molise, soprattutto sulla zona della costa, dove si sono verificati dei violenti temporali con annesso un calo della colonnina di mercurio anche di 10 gradi.

ALLERTA METEO E MALTEMPO: LA SITUAZIONE IN MOLISE E LE PREVISIONI

Numerose le strade allagate che ovviamente hanno provocato un forte disagio agli automobilisti, come ad esempio a Termoli, ma anche a Campomarino, dove RaiNews segnala che si è venuto a creare quasi un lago nella zona del Lido. Anche in questo caso sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco, costretti a fare gli straordinari, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti.

E come detto in apertura l’allerta meteo di oggi non promette nulla di buono visto che sull’Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte potrebbe piovere già nel corso della mattinata, con un incremento delle precipitazioni nel pomeriggio soprattutto sull’appennino emiliano-romagnolo. Temporali previsti anche al centro, in particolare in Abruzzo, Marche e Toscana, e probabilmente anche sulla Sardegna e solo dalla sera nel Lazio. Infine al sud con possibile pioggia in Sicilia e in Puglia, e temporali dal pomeriggio in Campania, Basilicata e Calabria.