Allerta meteo, piogge sui mari centro-meridionali

L’autunno si è abbattuto imperante sull’Italia, senza lasciare tempo e modo di adattarsi gradualmente. In pochi giorni le temperature sono calate nettamente e il caldo estivo ha lasciato posto ad un clima ben più mite, piacevole nelle ore centrali della giornata ma già rigido in mattinata e serata. Non finisce qui: oggi, 15 settembre, l’Italia si trova a fare nuovamente i conti con l’allerta meteo, anche se solo in due Regioni, ovvero Puglia e Molise. Come riportato nel bollettino delle previsioni del servizio PRETEMP, in giornata sono previsti rovesci sui mari centro-meridionali e sulle coste, con possibili trombe marine.

Nel bollettino si legge che la depressione di aria fredda si sposterà verso est, migliorando le condizioni atmosferiche della parte occidentale, ma sui mari centro-meridionali sono appunto previste piogge e correnti fredde: questo genererà un profilo instabile. Per questo sul Mar Adriatico Meridionale, basso Tirreno e Mar Ionio sono previsti rovesci con possibili trombe marine.

Allerta meteo, attenzione per Puglia e Molise

Sono due le Regioni in allerta meteo nella giornata di oggi: Molise e Puglia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile diramato sabato 14 settembre, per oggi è previsto brutto tempo principalmente su Molise e Puglia, con rischio temporali e rischio idrogeologico per alcuni settori di queste due Regioni. Nel resto d’Italia non dovrebbero esserci temporali o comunque eventi particolarmente preoccupanti: le temperature si sono abbassate ovunque ma non dovrebbero comunque esserci problemi.

Tornando invece all’allerta meteo, le zone che dovranno prestare attenzione sono quelle di Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere, Cervaro e Carapelle in Puglia mentre per quanto riguarda il Molise, i temporali dovrebbero interessare soprattutto la Litoranea. Nel resto d’Italia, tempo stabile seppur con temperature di molto al di sotto di quelle che invece erano quelle di appena una settimana fa. L’autunno sembra essere ufficialmente entrato nel nostro Paese: resisterà o tornerà il caldo asfissiante di agosto?

